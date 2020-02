Lavoro presso aziende private, ecco i requisiti e come candidarsi

Nuove offerte di lavoro da aziende private e pubblicate nel centro per l’impiego di Riccione. La sede di lavoro, in questo caso, è Cattolica. Si cercano: assistenti, amministrativi, pizzaioli, camerieri, tirocinanti, apprendisti, impiegati. La scadenza e le modalità per candidarsi sono indicate nelle singole offerte.

Lavoro aziende private con sede a Cattolica: validità dal 18 al 29 febbraio

Cameriere di sala – Codice 85/2020 valida fino al 18/02/2020

Posti disponibili: 1

Azienda: ristorante pizzeria

Sede di lavoro: Cattolica

Requisiti: preferibilmente diplomato o qualificato presso scuola di ristorazione

Contratto: apprendistato (età 18-29)

Orario: dal lunedì alla domenica (martedì chiuso) dalle 16 alle 24

Per candidarsi: se in possesso dei requisiti richiesti inviare un curriculum via mail a: pippovolpe5@gmail.com indicando la mansione e il codice di riferimento IM/85

Cuoco – Codice 82/2020 valida fino al 18/02/2020

Posti disponibili: 1

Azienda: ristorante pizzeria

Sede di lavoro: Cattolica

Descrizione mansioni: esperienza consolidata in cucina mediterranea, gradita conoscenza piatti gluten free

Requisiti: esperienza indispensabile e immediata disponibilità

Contratto: lavoro dipendente a tempo determinato, con prospettiva di riconferma

Orario: tutte le sere (martedì chiuso) dalle 16 alle 24

Per candidarsi: se in possesso dei requisiti richiesti inviare un curriculum via mail a: pippovolpe5@gmail.com indicando la mansione e il codice di riferimento IM/85

Sala (OS/128) – Codice 128/2020 valida fino al 25/02/2020

Posti disponibili: 1

Azienda: albergo ristorante

Sede di lavoro: Cattolica

Descrizione mansioni: apprendista

Contratto: possibilità di lavoro annuale

Orario: turno unico diurno. Il sabato doppio turno: pranzo e cena

Per candidarsi: se in possesso dei requisiti richiesti inviare un curriculum via mail a: info@albergoristoranteprotti.com indicando la mansione e il codice di riferimento OS/128

Impiegato/a – Codice 246/2020 valida fino al 25/02/2020

Posti disponibili: 1

Azienda: CET, Centro elaborazioni tributarie S.A.S.

Sede di lavoro: Cattolica

Descrizione mansioni: impiegato/a con esperienza specifica maturata in studi commerciali per la gestione di tutte le scadenza di tipo tributario/fiscale

Requisiti: diploma o laurea; esperienza maturata presso studi professionali; automunito; gradita conoscenza di Cgn/Rdf

Contratto: tempo indeterminato

Orario: tempo pieno (8.30-12.30/14.30-18.30) oppure part-time da concordare

Per candidarsi: se in possesso dei requisiti richiesti inviare un curriculum via mail a: studiocet@gmail.com indicando la mansione e il codice di riferimento OS/246

Aiuto cuoco – Codice 91/2020 valida fino al 28/02/2020

Posti disponibili: 1

Azienda: ristorante pizzeria

Sede di lavoro: Cattolica

Descrizione mansioni: supporto al cuoco nella preparazione di sughi, contorni e piatti base; all’occorrenza, disponibilità per i piatti

Requisiti: esperienza e immediata disponibilità

Contratto: lavoro dipendente a tempo determinato

Orario: tutti i giorni (martedì chiuso) dalle 16 alle 24

Per candidarsi: se in possesso dei requisiti richiesti inviare un curriculum via mail a: pippovolpe5@gmail.com indicando la mansione e il codice di riferimento IM/91

Addetto alle pratiche del collocamento – Codice 323/2020 valida fino al 29/02/2020

Posti disponibili: 1

Azienda: studio professionale

Sede di lavoro: Cattolica

Descrizione mansioni: si ricerca apprendista con formazione in ragioneria oppure una figura qualificata già in grado di gestire in autonomia le pratiche relative al collocamento

Titolo di studio: diploma di ragioneria

Contratto: apprendistato 18-29 o tempo determinato

Orario: tempo pieno o part-time da concordare

Per candidarsi: l’ente commissionato della ricerca è il CPI di Riccione. Gli interessati sono pregati di inoltrare la propria candidatura a odette.susani@regione.emilia-romagna indicando il codice di riferimento OS/323. Non saranno considerati i CV senza i requisiti richiesti. Per i candidati che, trascorsi 30 giorni, non riceveranno risposta la ricerca si intenderà chiusa

