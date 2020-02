Lavoro, prestigiosa azienda cerca planner per gli addii al nubilato

Se siete delle persone che amano organizzare eventi, feste e cerimonie, se nel vostro sague avete questa vena artistica e gli amici del vostro gruppo vi chiedono aiuto per l’organizzazione di una qualsiasi festa, e se, poi, riuscite anche nell’impresa di accontentare e far divertire tutti, allora questo annuncio di lavoro fa al caso vostro. Una prestigiosa società inglese, la GoHen, per chi non lo sapesse, è l’agenzia principale nell’organizzazione delle feste di celibato e nubilato. Essa è alla ricerca di nuovi collaboratori, i cosidetti planner o tester, e sarebbe disposta a pagare profumatamente chiunque verrà scelto, oltre a permettergli di viaggiare e soggiornare il luoghi di lusso.

Il lavoro dei sogni: un’azienda inglese è alla ricerca di wedding planner

L’azienda inglese GoHen sta cercando delle persone con la passione nell’organizzare eventi, persone che hanno la stoffa e che hanno successo in questo settore.

Come abbiamo detto sopra, chiunque verrà scelto dovrà lasciare la terra natìa, ma avrà la possibilità di viaggiare e di soggiornare in posti lussuosi.

Lo stipendio, poi, è davvero elevato: stiamo parlando di 17.000 sterline all’anno, che in Italia equivalgono a 1.600 euro al mese. Insomma, davvero niente male!

L’azienda ha anche lavorato per eventi prematrimoniali di star dalla fama mondiale, spaziando dal cinema alla musica e non solo. Questo è per farvi capire la qualità ed il rigore di un lavoro simile, ma anche la responsabilità e l’onere, e che non si tratta di organizzare una qualsiasi festa anonima di celibato o nubilato.

Passiamo, ora, a capire quale siano le mansioni di tale lavoro.

L’azienda non baderà a farvi viaggiare in ogni parte del mondo con il solo scopo di trovare una location eccezionale.

Bisogna avere esperienza nel settore, parlare l’inglese, essere bravi anche nel settore del marketing e soddisfare bisogni e capricci non solo degli sposi, ma anche degli invitati alle feste.

Quindi, una buona dose di pazienza è la vostra più grande alleata.

Ma la cosa principale è che la festa organizzata deve essere un successo, e documentare il tutto con video o foto da caricare sui social.

Come mi candido a questo lavoro?

Prima cosa da fissare in testa è la data del 28 febbraio 2020, ultimo giorno per potersi candidare a questa importante occasione di lavoro.

Bisogna visitare il sito dell’azienda inglese GoHen ed inviare il vostro CV con tutte le esperienze fatte, oltre ad un video di presentazione dove spiegherete le vostre competenze e in cui dovrete essere convincenti al fine di farvi assumere.

Il link del sito è il seguente:

https://www.gohen.com/

