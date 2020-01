Lavoro: Salmoiraghi & Viganò cerca personale, ecco dove

Offerte di lavoro per ottici e addetti alla clientela nei negozi Salmoiraghi & Viganò, nota azienda di ottica, nata nel 1974, facente parte del Gruppo Luxottica e presente sul territorio italiano con oltre 400 negozi. Vediamo dove e come candidarsi.

Lavoro Salmoiraghi & Viganò: figure ricercate

Salmoiraghi & Viganò, per apertura di nuove sedi e, di conseguenza, ampliamento del proprio organico, ricerca personale da inserire nei punti vendita. Le offerte di lavoro riguardano assunzioni di ottici, addetti punto vendita, commessi con esperienza, ma anche giovani, che saranno assunti tramite stage retribuiti. Le assunzioni sono previste nei negozi ubicati in tutta Italia come in Toscana, Lazio, Campania, Emilia Romagna, Trentino Alto Adige, Liguria, Veneto, Sicilia, Marche, Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Lombardia.

Requisiti e candidature

I candidati interessati a queste offerte devono possedere i requisiti così riassunti:

aver maturato dai 3 ai 5 anni di esperienza in un ruolo simile a quello in cui ci si candida;

essere disponibili a lavorare su turni, nei fine settimana e in team;

conoscere la lingua inglese e, preferibilmente, un’altra lingua europea;

avere capacità relazionali e predisposizione al contatto con il pubblico.

Ulteriori informazioni sono inserite nelle singole offerte di lavoro.

Per candidarsi a queste offerte, gli interessati possono visitare, nel sito dell’Azienda, la pagina Lavora con noi, cliccare sull’offerta più adatta e inviare il curriculum vitae tramite il form online incluso.

