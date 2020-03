Lavoro settore informatico: ecco sedi, posizioni aperte e come candidarsi

Nuove opportunità di lavoro nel settore informatico. Ad annunciare la ricerca di nuovo personale è l’amministratore delegato Fabiano Benedetti, fondatore insieme a Massimiliano Anziutti, di Bean Tech. Infatti, in un’intervista a Radio RTL ha annunciato assunzioni di personale da inserire nell’organico della Azienda. Vediamo posizioni, sedi e come candidarsi a queste offerte di lavoro.

Lavoro Bean Teach: posizioni aperte e sedi disponibili

Opportunità di lavoro nel settore IT, Information Technology presso Bean Tech, azienda che opera nell’ambito della gestione dati, infrastrutture IT, business analysis, CRM, applicazioni software. Le offerte sono rivolte a persone laureate in discipline STEM (scienze, tecnologia, ingegneria, matematica), ma anche a diplomati con titolo di studio tecnico. Le risorse, in totale 11, saranno inserite nelle sedi presenti in Veneto (Mestre) e in Friuli Venezia Giulia (Udine e Reana del Roiale). Possibilità di inserimento anche nella nuova sede, di prossima apertura, a Milano. Nello specifico, le offerte sono rivolte a:

data analyst,

data scientist,

software engineer soprattutto in ambito: IoT Cloud.



Come candidarsi

Gli interessati a queste offerte di lavoro, devono visitare il sito dell’Azienda. Alla pagina Job consultare le offerte di interesse, cliccare su Apply (Candidati) e compilare il form per inviare il curriculum. È possibile candidarsi anche tramite LinkedIn. Inoltre, Bean Tech offre anche la possibilità di svolgere un periodo di stage o tirocinio.

Leggi anche: Lavoro: informatici cercasi, aziende a caccia di esperti digitali

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube