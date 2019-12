Lavoro: Sky cerca personale, ecco come candidarsi

Sky, nota società attiva nel settore televisivo, offre opportunità di lavoro a giovani laureati in varie discipline. Vediamo come candidarsi a queste offerte

Opportunità di lavoro in Sky

Sono disponibili opportunità di lavoro in Sky. Infatti, la nota emittente televisiva ricerca periodicamente personale in tutta Italia. Le posizioni aperte riguardano, soprattutto offerte di stage per giovani laureati esperti in vari settori.

Tra le figure professionali che, spesso, l’Azienda recluta, abbiamo anche assistenti di studio, cameraman, personale di regia, tecnici audio, suono, luci, giornalisti, ecc.

Attualmente, le selezioni attive riguardano, come abbiamo detto, tirocini/stage per laureati in varie discipline, tra cui:

ingegneria,

informatica,

economia,

marketing,

comunicazione,

lettere,

scienze politiche,

giurisprudenza.

Si richiedono, inoltre:

conoscenze informatiche;

lingua inglese.

Gli stage dureranno circa 6 mesi e si svolgeranno presso la sede di Milano.

Posizioni aperte

Di seguito, le posizioni aperte nei quali i tirocinanti saranno inseriti sono:

Inventory management replenishment;

Inventory management stock Consistency;

Quality assurance broadbend;

Comunicazione Now TV;

Social entertainment & cinema;

CRM & quality assurance Now TV;

Entertainment marketing;

Social & PR Now TV;

Marketing plan analyst;

Programming & news communication;

Legal technology;

Retail force;

Revenue management & commission;

New media;

Digital trading;

Project management Sky Sport;

Digital insights;

Digital editorial products;

Customer experience program management;

Communication project management & magazine;

Digital editorial products (entertainment);

Customer management;

Logistica flusso di reverse;

Cinema content marketing;

Digital analytics;

Digital product management Sky Sport;

Marketing strategy & customer value;

Logistica;

Finance business management programming;

Marketing analysis, reporting e campaign;

Acquistion marketing & partnership Now TV;

Business bar hotel;

Finance business management operations;

Offer & multiplatform;

Programming Sky branded channels;

Finance;

Sky swap & maintenance.

Come candidarsi

Quindi, per potersi candidare a queste offerte di lavoro, gli interessati devono compilare il form inserito nella pagina web Sky, Lavora con noi, che viene aggiornata giornalmente. È necessario registrarsi, se il curriculum non è mai stato inserito nel database.

Infine, nella stessa pagina, è possibile anche inviare la propria candidatura.

