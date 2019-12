Unieuro, la nota catena di elettronica ed elettrodomestici, offre diverse opportunità di lavoro. Infatti, l’Azienda cerca per la sede centrale e per altre sedi addetti alle vendite e vari profili professionali da inserire nel proprio organico. Ecco come candidarsi.

Lavoro Unieuro: offerte addetti vendita categorie protette

Unieuro offre la possibilità a soggetti iscritti nelle liste delle categorie protette di inviare la propria candidatura da inserire nell’organico delle proprie sedi.

I punti vendita in cui è richiesto personale sono nelle città di:

Inoltre, l’Azienda cerca addetti anche per la sede di Piacenza, offerta lavoro.

Requisiti

I candidati interessati, per partecipare devono avere i seguenti requisiti:

appassionati del settore elettronica di consumo e degli elettrodomestici;

orientati alla realizzazione con il cliente;

esperienza nell’allestimento degli spazi espositivi, nel monitoraggio della merce in arrivo e delle scorte;

esperienza in ambito retail;

disponibilità a lavorare nei fine settimana e nei giorni festivi.

Lavoro Unieuro: offerte nella sede di Forlì

Inoltre, Unieuro cerca figure professionali da inserire nella sede centrale di Forlì:

I requisiti e le mansioni sono:

esperienza in attività di post vendita all’interno di contesti aziendali;

capacità comunicative e relazionali;

doti di problem solving;

organizzazione del proprio tempo;

buone competenze di Microsoft Excel;

disponibili ad effettuare breve trasferte;

supporto a tutti i punti vendita nella gestione dei claim fornitore-cliente;

gestione dei rapporti con i clienti esterni (fornitori, studi legali, associazioni consumatori) e con i clienti interni all’azienda.

Contratto a tempo pieno e determinato.

I requisiti e le mansioni sono:

esperienza pluriennale in contesti strutturati di aziende di grandi dimensioni organizzate;

analizzare le performance in termini di sales e gross profit;

supportare la redazione del budget e del forecast;

monitorare e analizzare regolarmente i KPI economico finanziari ed operativi;

analizzare l’andamento dello stock e del fondo obsolescenza

condividere i dati relativi alle performance economico-finanziarie con il Management;

partecipare alla valutazione di sostenibilità finanziaria degli investimenti;

laurea in economia o ingegneria gestionale;

conoscenza della metodologia per effettuare le rilevazioni contabili;

per redigere e analizzare il bilancio;

conoscenza della contabilità generale e analitica;

conoscenza dei principi contabili internazionali (IFRS).

Contratto lavoro a tempo pieno.

Le mansioni sono:

supporto al team di Advanced analytics nelle attività quotidiane di sviluppo e architettura dei flussi e nei processi di

analisi ed interpretazione degli stessi;

ottimizzazione dei processi di scrittura dati sulle architetture analitiche;

integrazione dei flussi informativi connessi ai processi in capo alla direzione;

costruzione e manutenzione di report periodici di performance;

definizione di flussi informativi coerenti con gli obiettivi della direzione;

utilizzo e manutenzione degli strumenti analitici e di integrazione.

I requisiti che gli interessati devono possedere sono:

esperienza in ruoli simili di almeno sei mesi;

laurea in Ingegneria, Informatica, Scienze matematiche, Statistica;

conoscenza del linguaggio SQL, dei principali DB relazionali (DB2, SplServer), modellazione dati e relativi strumenti di ETL (Datastage, Talend, KNIME);

interesse ad approfondire le conoscenze informatiche;

attitudine al problem solving;

capacità di lavorare in team;

conoscenza dei prodotti della suite QLIK e di altri linguaggi (JAVA, PYTHON).

Le mansioni sono:

fornire quotidianamente, ai colleghi di Sede e punto Vendita, l’assistenza tecnica, software e hardware;

supporto telefonico da remoto o tramite piattaforma di ticketing

monitoraggio della rete aziendale su tutto il territorio nazionale;

controllo e prima assistenza sui server Microsoft Hyper-V installati presso i punti vendita;

configurazione, installazione e risoluzione di problemi relative ai dispositivi informatici aziendali;

configurazioni di base e supporto di primo livello sugli applicativi di vendita, sui gestionali e i software vari;

collaborare con i colleghi di Area nell’implementazione di configurazioni necessarie all’avvio di nuovi negozi.

I requisiti che gli interessati devono possedere sono:

diploma in discipline informatiche;

esperienze pregresse nel ruolo;

sistemi operativi Microsoft;

pacchetto Microsoft Office (Outlook, Excel, Powerpoint, Word);

architettura hardware PC;

capacità di lavorare in team e con metodo;

ottime capacità relazionali;

resistenza allo stress;

problem solving.

Contratto di lavoro a tempo pieno.

Le mansioni e i requisiti che la risorsa deve possedere sono:

attività di amministrazione fornitori;

contabilità passiva, gestione della fatturazione;

inserimento e controllo ordini e fatture;

gestione ritenute d’acconto;

gestione scadenzario fornitori e valute di pagamento;

monitoraggio costi e gestione chiusure mensili;

gestione rapporti con i fornitori, con riferimento agli aspetti amministrativi;

controllo delle schede contabili e del partitario fornitori;

esperienza pregressa nel ruolo;

competenze di ragioneria e/o economia aziendale;

laurea in economia;

conoscenza di Excel;

precisione, autonomia;

buone doti organizzative;

orientamento al risultato.

Contratto a tempo pieno e determinato.

Come candidarsi

Per partecipare, bisogna compilare il modulo inserito nell’offerta di lavoro oppure visitare il sito Unieuro alla pagina “Lavora con noi”.

Inoltre, è possibile inviare candidature registrando il curriculum sul sito Unieuro.

