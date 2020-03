Lavoro: volontari temporanei Croce rossa italiana, ecco come candidarsi

Nell’ambito dell’emergenza sanitaria dovuta al coronavirus, la Croce rossa italiana cerca per opportunità di lavoro volontari a tempo determinato. Le risorse dovranno supportare l’Ente nell’attività di monitoraggio della popolazione e nella prevenzione della diffusione del virus COVID-19.

Lavoro: diventare Volontari Tempo della gentilezza della CRI

La Croce rossa italiana è sempre in prima linea durante le emergenze che la popolazione affrontata. Anche questa volta è scesa in campo su tutto il territorio nazionale per essere accanto alle persone più fragili. In questo periodo per far fronte all’emergenza sanitaria, la CRI cerca non solo medici e infermieri, ma anche tutte le persone disponibili a dare un po’ del loro tempo a chi ne ha maggiormente bisogno. Infatti, l’Ente in questo periodo raccoglie candidature per Volontari Tempo della gentilezza ovvero un professionista non sanitario utile negli sforzi di tutti i giorni. Infatti, le attività che dovrà affrontare sono:

consegna della spesa e dei farmaci a domicilio per anziani, persone fragili e coloro che altrimenti rischierebbero l’isolamento,

supporto alle istituzioni in vari modi, e anche attraverso il numero verde per rispondere alle richieste dei cittadini,

controllo dei passeggeri in aeroporto.

Il volontariato temporaneo è aperto anche a professionisti sanitari, medici, infermieri, psicologi, assistenti, sanitari, dietisti, che potranno svolgere attività specifiche a domicilio, in ambulatorio e presso le strutture di emergenza.

Volontari Croce rossa italiana: requisiti e come candidarsi

Per diventare volontario CRI, bisogna avere i seguenti requisiti:

età non inferiore a 18 anni;

cittadinanza italiana;

possesso di un regolare permesso di soggiorno, se cittadini stranieri;

non avere condanne penali in corso o passate, né essere stati interdetti dai pubblici uffici;

non essere iscritti alla Croce rossa italiana.

Invece, per candidarsi è necessario compilare il form preiscrizione alla pagina volontari.cri.it, scegliere se essere un Volontario Tempo della gentilezza oppure Volontario professionista sanitario emergenza COVID-19 e inviare il curriculum seguendo le indicazioni.

