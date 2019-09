Le 10 auto diesel più vendute dall’inizio dell’anno

Purtroppo, non conosce fine la crisi di vendite di auto nel nostro paese, anche i primi otto mesi dell’anno hanno evidenziato queste difficoltà, e la realtà di tutto questo lo dicono i numeri, oltre 200 mila modelli in meno rispetto allo stesso periodo del 2018, il calo è rilevante, meno 30%. Andiamo a vedere comunque in questi otto mesi, quale modello ha fatto da padrone nel nostro paese.

Le 10 auto diesel più vendute nel 2019

1)Jeep Compass: è la prima, la più venduta, sia nella classifica mensile che in quella annuale parziale, il SUV dal marchio statunitense, comunque rispetto all’anno precedente conta oltre 27 mila auto vendute in meno.

2)Jeep Renegade: si trova al secondo posto della classifica, è quella che ha risentito meno della crisi automobilistica, un risultato lusinghiero.

3)Fiat 500x: al terzo posto, sul gradino del podio più basso, il crossover compatto della casa torinese, circa 9 mila auto in meno vendute rispetto all’anno scorso, anche se, con la nuova uscita alla fine dell’anno, ci si aspetta un’impennata delle vendite.

4)Renault Clio: al quarto posto, l’unica city car presente nella classifica, ma anche lei, come un po’ tutte le altre vetture, subisce un calo rispetto all’anno scorso, del 30%.

5)Nissan Qashqai: occupa ancora la quinta posizione come vendite, ma c’è una discesa molto repentina delle vendite, se si pensa al periodo luglio/agosto, non l’avremmo sicuramente citata in questa classifica.

6)Fiat 500L: sesto posto per lei, rispetto alle altre concorrenti, in questi otto mesi ha avuto un parziale riscatto, le sue vendite rispetto all’anno scorso, non sono calate, ma nemmeno aumentate.

7)Volkswagen Tiguan: al settimo posto troviamo un altro SUV, si tratta di uno dei modelli storici, la Tiguan da poco ha festeggiato i 5 milioni di modelli prodotti, e anche lei in calo come vendite rispetto all’anno scorso.

8)Fiat Tipo: ottavo posto per lei, è la più venduta in Italia in questi primi otto mesi del 2019, subisce un calo di vendite del 50%.

9)Volkswagen T-Roc: si trova al nono posto, la vettura è stata lanciata da poco più di un anno, e anche essendo giovane, è riuscita da subito a ritagliarsi una bella fetta di mercato.

10)Peugeot 3008: occupa la decima posizione, e come tutte le altre auto, subisce l’influenza del mercato con le perdite che si attestano a meno 30%.

