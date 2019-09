Le 10 auto più vendute in Italia ad agosto 2019

Come si sa, il mercato dell’auto non gode proprio di un ottimo momento, c’è crisi continua, comunque le vendite non si fermano, il mercato continua, e grazie alla classifica stilata da Unrae, possiamo renderci conto se il mercato va e come va, ed è per questo che riusciamo a vedere, nel mese di agosto, l’andamento delle vendite come è stato, anche se agosto è un mese un po’ particolare per le vendite delle auto.

Vediamo la classifica delle 10 auto più vendute in Italia ad agosto 2019

1)Fiat Panda: senza dubbio non poteva essere che lei, la mitica Fiat Panda, a vincere, è inutile dire di quanto lei sia conosciuta, un’icona, conosciuta in tutto il mondo, offre un rapporto diretto e disinvolto con il conducente, è compatta e spaziosa e si presenta da sempre con un’ampia scelta di motori.

2)Dacia Daster: si aggiudica il secondo posto, ormai la conosciamo tutti, è la vettura apprezzata per le sue caratteristiche e poi piace tanto perché fa parte di quel settore low cost. Il prezzo è una componente importante del successo ottenuto, poi anche una linea piacevole e un buon comfort.

3)Dacia Sandero: si aggiudica il terzo posto, anche lei grazie al concetto low cost si prende una bella fetta di clienti, conserva il suo look da crossover, disponibile diesel e benzina e per soddisfare l’esigenza della clientela, con vari equipaggiamenti.

4)Lancia Ypsilon: è forse quella più amata dalle donne, oggi si presentata con il nuovo modello con due tinte inedite, smeraldo e oro. Interni eleganti, ottimo comfort, tecnologia all’avanguardia.

5)Smart Fortwo: la mitica due posti che da quando è uscita non fa che riscuotere successi e che è sempre avanti tecnologicamente, agile nel traffico cittadino, è stata e rimane un’icona.

6)Jeep Renegade: sesto posto, un successo ineguagliabile, molto amata, ecco perché FCA la rinnova e la ripropone in versioni differenti. Connettività e infotainment sempre di ultima generazione, sistemi di sicurezza innovativi e unici.

7)Fiat 500X: icona intramontabile, è stata il Suv più venduto in Italia per mesi, grande successo. Il restyling non vede grandi modifiche in estetica, ma grandi novità e innovazioni sulla meccanica.

8)Ford Ecosport: ottava posizione, la nuova generazione viene prodotta in Romania grazie ad un grande investimento. Modifiche apportate sulla tecnologia all’avanguardia, fornisce praticità e comfort per i clienti.

9)Jeep Compass: nono posto per lei, molto amata per il suo design innovativo unito a tecnologie di ultima generazione, grande stile offroad con trazione integrale, ottimi i sistemi di sicurezza e connettività.

10)Volkswagen T-Roc: decimo posto ma una delle più amate, un SUV ricercato che gode di un ottimo successo, la sua estetica è molto apprezzata. Auto compatta, dinamica e sportiva, ampio abitacolo e un bagagliaio molto spazioso.