Le 10 famiglie più ricche del mondo: ecco la classifica

Ci sono famiglie la cui ricchezza è talmente grande da non poter essere contata, coloro che guadagnano 4 milioni di dollari l’ora. Tra le prime 10 famiglie più ricche del mondo non ce ne sono di italiane, Ferrero, la famiglia più ricca di Italia, infatti, si piazza solo al 25° posto con un patrimonio di 29,8 miliarci di dollari. Scopriamo, quindi, in questa classifica chi sono i più ricchi del mondo e a cosa devono la propria fortuna.

Famiglie più ricche del mondo, la classifica

Al primo posto troviamo la famiglia Walton dell’Arkansas che deve la sua fortuna a Sam Walton, il fondatore della catena di negozi Walmart (11 mila negozi sparsi in tutto il mondo) che permette di guadagnare 70mila dollari al minuto, 4 milioni di dollari l’ora e 514miliardi di dollari l’anno.

Al secondo posto troviamo i Mars della Virginia, che devono la propria fortuna ai dolciumi: inizialmente con un commercio di caramelle, videro la svolta nel 1923 quando idearono e misero sul mercato la barretta di cioccolato mars che tutti noi conosciamo (anche se metà della loro fortuna la devono al fatturato per prodotti di cura per animali domestici). Patrimonio 126 miliardi di dollari.

Terzo posto peri Koch del Kansan, una famiglia attiva in molteplici settori ma principalmente nella produzione di energia e raffinazione del petrolio. La loro fortuna è stimata da Bloomberg in 124,5 miliardi di dollari.

La questa posizione è occupata dal re dell’Arabia Saudita, Salman Al Saud grazie alle sue riserve di petrolio senza fine. Il patrimonio è stimato sui 100 miliardi di dollari ma solo in base al calcolo dei pagamenti ricevuti dai componenti della famiglia negli ultimi 50 anni, non tenendo conto della ricchezza controllata dalle 15mila persone che compongono il clan.

Quinta posizione per gli Wertheimer francesi, che dagli anni 20 hanno a che fare con la maison Chanel, da quando il nonno dei fratelli Wertheimer concesse un finanziamento a Coco Chanel per fondare la sua casa di moda di cui ora i Wertheimer sono proprietari con un fatturato di 11 miliardi di dollari solo nel 2018.

Sesto posto per i Dumas, famiglia francese che detiene la proprietà di Hermes, il gigante della moda di lusso. La fortuna della famiglia è calcolata su 53,1 miliardi di dollari.

Settima posizione per 3 famiglie belga Van Damme, De Spoelberch e De Mevius, birrai le cui radici risalgono al 1500 con patrimonio di impresa stimato in 52,9 miliardi di euro.

Ottavo posto per la famiglia Boehringer e Von Baumbach, una delle prime 20 aziende farmaceutiche al mondo con patrimonio stimato in quasi 52 miliardi di dollari.

Nono posto per gli Ambani d’India, la reliance Industries è la più grande compagnia indiana fondata ne 1957 da Ambani nel campo petrolifero, dei prodotti chimici e delle telecomunicazione ha un patrimonio di 50,4 miliardi di dollari. Colui che è alla guida della società, Mukesh Ambani, uno dei due figli del fondatore, vive in una villa di 27 piani, la residenza privata più costosa del mondo.

Al decimo posto i membri delle famiglie Cargill e Macmillan del Minnesota che hanno la maggioranza della Cargill Inc, che si occupa dello stoccaggio delle materie prime e vale 42,9 miliardi di dollari.