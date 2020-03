Le 8 migliori serie TV su Amazon Prime Video: cosa vedere stando a casa

In queste settimane di riposo forzato in cui la maggior parte degli italiani è costretta a casa per contenere il contagio da coronavirus, per non annoiarsi si ricade o nella TV (che, però, diciamocelo, non offre chissà cosa), o nell’attingere ai cataloghi delle varie piattaforme a pagamento. Amazon Prime Video (che ricordiamo è gratuita per tutti coloro che sottoscrivono Amazon Prime) sta diventando il più agguerrito rivale di Netflix offrendo ai suoi utenti programmi di qualità e serie TV inaspettatamente interessanti. Essendo una patita di serie TV, quella che segue è la mia personale classifica di preferenza delle migliori 10 serie TV presenti nel catalogo di Amazon Prime Video.

Le 8 migliori serie TV

Hunters

Un maturo Al Pacino veste i panni, in questa serie del 2020, di un cacciatore di nazisti nella New York del 1977. La serie si sviluppa in 10 episodi di azione in cui i protagonisti cercano e stanano, per poi uccidere il nazista di turno fuggito dalla Germania della Seconda Guerra Mondiale per rifugiarsi in America, dove rifarsi una vita. E’ disponibile una sola stagione.

Mr Robot

Si tratta di un thriller tecnologico in cui si narrano le vicende di Elliot un giovane programmatore che fa anche l’hacker. La serie si sviluppa in 4 stagioni (ma su Prime sono presenti soltanto le prime 3). Adatta a chi ama l’azione ma anche la tecnologia.

Start Trek Picard

Serie del 2020, ancora in corso, narra le vicende di un anziano comandante Picard, ormai a riposo. Il tutto si sviluppa 20 anni dopo Start Trek Nemesi, in cui Data ha sacrificato la sua vita per salvare Picard. Adesso Picard scopre che esistono 2 androidi ricavati dalla rete neurale di Data (le sue figlie) minacciati dai Romulani. La serie è ancora in corso e viene rilasciato un nuovo episodio ogni venerdì.

The Marvelous Mrs Maisel

Una commedia fresca e divertente in cui la signora Maisel, una giovane donna lasciata dal marito nella New York del 1958, si riscopre una comica. Al di là dei limiti sociali imposti alle donne, la signora Maisel mette tutto il suo impegno per trasformarsi da casalinga perfetta a comica di cabaret con l’aiuto di una improbabile agente.

The crossing

La serie si apre con il ritrovamento su una spiaggia di alcuni naufraghi. Non ci sono relitti e non si sa da dove i 47 supersiti (e le oltre 400 vittime) vengano. Dichiarano di arrivare dal futuro e che sono in fuga da una guerra devastante. Uno dei rifugiati, però, mostra di avere poteri sovrumani e potrebbe diventare una minaccia per il presente.

Connessioni di sangue

Genere Giallo e Poliziesco, narra le vicende del Dr Tony Hill, uno psicologo, che aiuta il distretto di polizia dello Yorkshire a tracciare il profilo dei serial killer entrando nella loro mente per cercare di fermarli. Esistono 6 stagioni della serie ma soltanto 3 sono disponibili su Prime Video.

Falling Water

Tre estranei sognano parti dello stesso sogno; in connessione reciproca solo in un secondo tempo si rendono contro che le implicazioni del sogno condiviso sono più grandi del loro destino personale. Il futuro del mondo potrebbe essere proprio nelle loro mani insieme alla salvezza di un bambino molto speciale.

NOS4A2 (Nosferatu)

Vic McQueen, una ragazza, scopre di avere il potere di ritrovare le cose perdute. Non è l’unica dotata di poteri straordinari e mentre indaga sulla scomparsa di una bambina per tentare di ritrovarla deve scontrarsi con il malefico Charlie Manx, un essere immortale che rapisce i bambini per portarli nella sua proiezione mentale, Christmas Land.

