Le 8 verdure con un alto contenuto di fibre

Per il bene della nostra salute la prima cosa che dobbiamo considerare è mangiare sono le verdure e quelle ricche di fibre sono le migliori per il nostro corpo. Sono suddivise in due gruppi, quelle di fibre solubili che rallentano l’assorbimento degli zuccheri e prevengono i picchi glicemici, e quelle di fibre insolubili che vanno ad agire a livello gastrico e dell’intestino.

Andiamo a vedere quali sono le verdure che hanno il più alto contenuto di fibre

1)Le carote: ricche di vitamina A e C, ottimo antiossidante. La carota ha un ottimo indice per quanto riguarda il contenuto di fibre, esattamente 3 grammi per ogni 100 grammi di carota.

2)I finocchi: ipocalorici e alta la presenza di vitamina A e C, contengono un buon contenuto di fibre, esattamente 3,1 grammi per ogni 100 grammi di prodotto.

3)Il sedano: qui parliamo della presenza di fibre insolubili, circa 1,6 per ogni 100 grammi di prodotto, ottimo per aumentare il senso di sazietà.

4)I porri: considerando i porri crudi abbiamo un buon contenuto di fibre, 2,9 grammi ogni 100 grammi di prodotto, sono considerati una vera e propria verdura detox.

5)Le melanzane: molto famose per il loro alto contenuto di acqua, quasi la restante parte è formata da fibre, 3 grammi per ogni 100 grammi di prodotto. Molto consigliate per chi ha bisogno di promuovere il proprio transito intestinale.

6)Il radicchio: quando si nomina questa verdura si pensa subito all’inulina, estremamente importante per la salute del colon e per migliorare il metabolismo degli zuccheri.

7)Il carciofo: molto nota e importante la presenza di folati, importante per chi è in stato interessante. Buona la presenza di vitamina K, ottima fonte di fibre, 5,4 grammi per ogni 100 grammi di prodotto.

8)I fagioli borlotti: ottima fonte di proteine vegetali, parlando di fagioli secchi troviamo fibre pari a 6,9 per ogni 100 grammi di prodotto.

