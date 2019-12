Le 9 verdure che contengono più calorie

Quando si parla di verdure si pensa subito che si parla di salute a tavola, ma se si pensa al loro rapporto calorico è sempre buono informarsi e scoprire effettivamente quale possono fare veramente al caso vostro.

Scopriamo quali sono le 9 calorie che apportano più calorie

1)Alga spirulina: consumata in polvere è considerata un super food. Ha proprietà benefiche, ottima la presenza di calcio, di grassi buoni omega 3 e omega 6, in 100 grammi di prodotto ci sono 290 calorie.

2)Aglio: stabilizza i livelli di colesterolo LDL, contiene amnioacidi, minerali e proteine, ma la cosa che sembra strano è che il suo apporto energetico è di 150 calorie per ogni 100 grammi di prodotto.

3)Carote disidratate: molto utilizzate per fare chips di verdure, c’è chi li usa al posto delle patatine fritte, si usano anche per fare aperitivi, hanno un apporto calorico di 340 calorie per ogni 100 grammi di carote.

4)Fagioli occhio nero: parlando di prodotto surgelato contengono 140 calorie per ogni 100 grammi di prodotto, sono ricche di proteine e sono una buona fonte di fibre.

5)Fagioli borlotti: bolliti e senza sale danno 162 calorie per ogni 100 grammi di prodotto. Contengono un buon contenuto di potassio e calcio, e per chi decide di mangiare sul vegetale, possono sostituire con tranquillità la carne.

6)Fagioli di soia: contengono proteine nobili, usati molti per chi segue una cucina vegana e vegetariana, ottimo apporto per la vitamina E. Apportano 140 calorie per ogni 100 grammi di prodotto.

7)Manioca: ha origine in Brasile e va mangiata sempre cotta. Priva di glutine, ottimo apporto di potassio, contiene 160 calorie per ogni 100 grammi di prodotto.

8)Le patate fritte: sono tra le verdure più caloriche, 218 calorie per ogni 100 grammi di prodotto. Se cotte bene, con olio extra vergine di oliva, e non si esagera, non fanno male.

9)I funghi secchi: sono ideali per cucinare degli ottimi risotti, hanno un alto valore di calorie, 296 per ogni 100 grammi di prodotto.

