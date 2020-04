Le allergie: i cibi giusti per combatterla in primavera

E’ arrivata la primavera, e insieme a lei arrivano le allergie. Diversamente di quello che si può pensare, si può trovare uno scudo che ti protegge, e questo lo si può fare assumendo i cibi giusti, impariamo a conoscerli.

I cibi giusti per combattere le allergie durante la primavera

La primavera è arrivata mostrandosi con tutti i suoi colori e le sue meraviglie, i fiori che sbocciano e le temperature che cambiano eliminando la rigidità dell’inverno. Per chi soffre di allergie però la primavera inizia a diventare un problema e può essere vissuta con non troppo entusiasmo.

Molti devono ricorrere ad antistaminici, ad alcuni rende la vita difficile e non da una tranquillità nella vita quotidiana, addirittura questi farmaci che vengono presi hanno effetti collaterali, e usati a lungo termine, possono portare ad altri problemi. Ma per evitare questo dobbiamo imparare ad usare e consumare dei determinati alimenti che in alcuni soggetti possono aiutare addirittura a non fare uso di questi farmaci, vediamo quali possono essere:

Aglio e zenzero: contengono sostanze chimiche che riducono l’infiammazione, e l’aglio in particolare favorisce il ricircolo di aria nelle vie nasali. Cipolle e mele: entrambe contengono quercetina che serve a ridurre l’infiammazione. Nella cipolla c’è un’enzima chiamato sintasi del fattore lacrimale, tutti sanno che quando si taglia la cipolla si piange, ma d’ora in poi per chi è allergico questa cosa non sarà più un fastidio. Spezie: i cibi piccanti servono ad aprire le vie respiratorie grazie alla capsaicina che la contengono e per questo è importante includerle nella dieta giornzaliera durante il periodo delle allergie. Omega 3: in questa categoria troviamo il pesce come salmone, sarde, alici e sgombro, che aiutano a ridurre l’infiammazione e che dovrebbero essere inclusi in ogni dieta che viene fatta. Frutta fresca: sia la primavera ma anche l’estate, offrono molto piacere a riempire le case con molta frutta, ricca di vitamina e antiossidanti, ottima tutte quella che contiene vitamina C per gli allergici, ottime anche pere, pesche, ciliegie e uva.

