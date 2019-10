Le calorie di una pizza, alimenti per perdita capelli, sigarette elettroniche e lenti a contatto ed errori, le notizie di oggi

Nella rassegna di salute e benessere di oggi, 3 ottobre 2019, gli argomenti trattati sono le calorie che può contenere una pizza, quali alimenti evitare se si perdono i capelli, gli errori da non fare per chi usa lenti a contatto e sigarette elettroniche che possono uccidere. Vediamo tutte le news della giornata.

Alimenti da evitare se perdi i capelli

Con l’autunno si possono iniziare a perdere i capelli per diversi motivi, la caduta, però si potrebbe evitare facendo attenzione a quali alimenti mangiamo perchè ci sono dei cibi assolutamente vietati per chi vuole arginare la perdita dei capelli che possono causare infiammazioni al cuio capelluto e stressare il capello.

Per capire quali sono leggere: Se perdi I capelli devi assolutamente evitare questi alimenti

Calorie di una pizza

La pizza è un alimento amato in tutto il mondo, è uno tra i simboli più autentici della cucina italiana, quando la si nomina è impossibile non pensare alla sua semplicità nella preparazione, i suoi ingredienti variano secondo la tipologia ma anche a piacere di chi la prepara, dire esattamente un tipo di pizza quante calorie possa avere, è un po’soggettivo, ma comunque proveremo a dare un’indicazione attendibile esaminando le varie pizze tradizionali.

Per approfondire leggi: Ma quante calorie ha veramente una pizza? Andiamo a scoprire quante ne hanno le tradizionali

Sigarette elettroniche e decessi

Siamo solo a poche settimane di distanza dalla notizia che ci è rimbalzata dall’America del primo decesso a causa delle sigarette elettroniche, e ci siamo sempre chiesti se la notizia era vera o era una fake news. Le Iene con un loro servizio, sono andati di persona a Chigago, e si fanno raccontare le drammatiche storie ed esperienze di ragazzi che si trovano tra la vita e la morte, e sembrerebbe, a detta di medici, proprio per aver svapato.

Per saperne di più leggi: Attenzione alle sigarette elettroniche, ti possono uccidere

Errori da non fare per chi porta lenti a contatto

Le lenti a contatto rappresentano per il genere umano, una variante per chi porta gli occhiali. C’è chi li usa quotidianamente, e forse è quello che rischia di meno perché sa come usarle, poi c’è chi li mette per necessità e poi c’è chi li mette ogni tanto solo perché pensa che gli doni al viso, facendolo sentire più bello e importante, per vanità, ed è proprio questo soggetto quello che rischia di più, c’è addirittura chi le mette colorate, insomma, sappiate che le lenti a contatto non sono un gioco, se non si fa attenzione si rischia grosso fino ad arrivare a danni permanenti. Nel mondo ci sono 153 milioni di ipovedenti, e per questo el Pais presenta una guida per l’utilizzo corretto delle lenti a contatto.

Per approfondire leggi: Fate attenzione a chi usa le lenti a contatto: 13 errori da evitare per non avere gravi danni

