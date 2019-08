Le condizioni di Di Maio per accordo con il PD: ecco quali sono

In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera Luigi Di Maio parla chiaro, non è interessato alla poltrona e per un’eventuale accordo con il PD vanno inderogabilmente rispettate 2 condizioni. Di Maio è chiaro, il taglio dei parlamentari deve essere fatto subito “non si rinvia, non ha senso. In politica per anni abbiamo sentito dire lo faremo, lo faremo. È ora di fare adesso, non domani. Se c’è volontà si fa adesso, è già calendarizzato”.

La seconda condizione è il rispetto dovuto al presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

Luigi Di Maio non è certo del fatto che la legislatura vada avanti perchè “Dipende dagli altri. Sappiate che l’alternativa è correre il rischio che aumenti l’Iva per milioni di famiglie e che migliaia di lavoratori si ritrovino senza un’occupazione. Noi non scappiamo dalle nostre responsabilità e il M5S c’è, con delle proposte serie, concrete. Ma ripeto: si parte dal taglio dei parlamentari e da un altro principio…”.

Il secondo principio è “Che ci vuole rispetto per il presidente del Consiglio Conte. Rispetto. Per quello che ha fatto. È riuscito a dare un nuovo volto al Paese rimettendolo al centro della comunità internazionale”.

Per Di Maio l’obiettivo è quello di mettere in piedi una legislatura solida per i cittadini che eviti l’aumento dell’Iva e dei prezzi per i cittadini.

A Di Maio non importa della poltrona ma la cosa fondamentale è quella di tagliare i 345 parlamentari. Il ministro dello Sviluppo Economico dice che della poltrona “non me ne importa nulla. Non penso a questo, penso come ogni eletto e attivista M5S a tagliare 345 parlamentari, a mettere in campo una serie di misure per l’ambiente, ad evitare l’aumento dell’Iva, a tagliare il cuneo fiscale alle imprese, ad alzare gli stipendi degli italiani e ad aiutare famiglie e chi soffre di disabilità”.