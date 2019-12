Le consegne di Tesla Model Y potrebbero iniziare nel primo trimestre del 2020, molto prima del previsto. Secondo una ricerca della Deutsche Bank, ci sono rapporti di fornitori di Tesla a Taiwan che affermano che Tesla ha chiesto loro di accelerare la produzione di componenti in modo che la casa automobilistica elettrica possa iniziare a costruire il Model Y prima di quanto inizialmente previsto.

“I rapporti dei fornitori di parti di Tesla Model Y a Taiwan affermano che Tesla sta chiedendo che i loro ordini vengano consegnati molto prima del previsto …” ha dichiarato Emmanuel Rosner, analista senior di auto e tecnologia automobilistica di Deutsche Bank, ai microfoni di CNBC . “I fornitori di Taiwan stanno ora indicando che Tesla sta accelerando gli ordini per entrare nella produzione di massa con sei mesi di anticipo rispetto al programma originale. Ciò significherebbe che il Model Y potrebbe essere disponibile al pubblico nel primo trimestre del prossimo anno. ”

Quando Tesla Model Y fu presentato per la prima volta, Tesla inizialmente affermò che la produzione del SUV ispirato al Model 3 sarebbe iniziata nell’autunno del 2020. Successivamente durante la chiamata degli utili del terzo trimestre della casa automobilistica, Musk disse che l’obiettivo era stato spostato in avanti verso l’estate il 2020.

“Siamo anche in anticipo sui programmi per i preparativi di Tesla Model Y a Fremont e abbiamo spostato la sequenza temporale di lancio dall’autunno 2020 all’estate 2020″, ha affermato Musk all’epoca. “Lì potrebbe esserci qualche margine di miglioramento, ma siamo fiduciosi per l’estate 2020. Di recente ho guidato il prototipo del Model Y e penso che sarà un prodotto straordinario e che sarà accolto molto bene. Penso che sia abbastanza probabile. È solo la mia opinione, ma penso che sarà superiore a Model S, Model X e Model 3 combinati. ”

