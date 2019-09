Le date della ricarica della carta del RDC, quali sono?

Sono in tutto 960 mila le persone che posseggono il reddito di cittadinanza voluto dal precedente governo giallo-verde. In questi giorno attendono con trepidazione la ricarica della carta RDC per il mese di settembre 2019, nonostante l’INPS non abbia ancora comunicato le date ufficiali della ricarica della carta l’accredito. Eppure si sa che la ricarica dovrebbe avvenire nei prossimi giorni. Vediamo si seguito quali sono le date.

Quali sono le date per la ricarica Card Reddito di cittadinanza di settembre 2019?

Come già abbiamo anticipato un po’ prima, i cittadini che questo mese percepiranno il reddito di cittadinanza sono aumentati per via delle domande presentate negli ultimi mesi.

Ad oggi, almeno quanto viene riportato dai dati dell’Osservatorio Inps del 4 settembre, sono state accolte 960mila domande.

Sappiamo, poi, che per il mese di settembre 2019 le procedure per l’accredito del mensile sono sempre le stesse e non sono cambiate, ma le ricordiamo anche per coloro che questo mese percepiranno l’accredito per la prima volta.

Per tutti quelli che in questo mese devono ricevere la prima ricarica, si sa che quest’ultima avverrà il 15 del mese, e che l’accredito sarà disponibile entro i canonici 3–4 giorni dopo.

Ovviamente, le date di accredito sono diverse per coloro che già percepiscono il sussidio da mesi, in questo caso la ricarica della carta RdC tra il 26 e il 27 del mese di settembre.

Per rendere ancora più chiaro il tutto, vi riportiamo di seguito le indicazioni dell’INPS in merito alle ricariche delle carte del reddito di cittadinanza in base alla presentazione delle domande fatte dai cittadini:

domande accolte a marzo 2019, ricarica card fine settembre 2019;

-domande accolte a aprile 2019, ricarica card fine settembre 2019;

-domande accolte a maggio 2019, ricarica card fine settembre 2019;

-domande accolte a giugno 2019,ricarica card fine settembre 2019;

-domande accolte a luglio 2019, ricarica card fine settembre 2019;

-domande accolte a agosto 2019; primo pagamento Inps 15 settembre, accredito card in 3-4 giorni.

Leggi anche: Reddito di cittadinanza si perde con assegno di invalidità?