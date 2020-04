Le fragole, il frutto della primavera: i benefici e le controindicazioni

Con l’arrivo della primavera, andiamo a respirare e assaggiare i profumi e i sapori del momento, uno di questi è sicuramente il sapore delle fragole, con tanti benefici per il nostro organismo; ma è importante anche sapere che ci sono alcune controindicazioni, andiamo a scoprirle.

Le fragole: i benefici e le controindicazioni

Le fragole arrivano sulle nostre tavole insieme alla primavera con tante proprietà benefiche, ricche di acqua, antiossidanti, potassio, magnesio e vitamina C, ma bisogna fare attenzione perché sono allergizzanti.

Molto utile per il nostro organismo, in particolare per via degli antiossidanti che vanno a proteggere dalle infiammazioni stimolando il metabolismo, aiutano a perdere peso e riducono il senso di fame. Sono utile a controllare i livelli di zuccheri nel sangue prevenendo il diabete.

Nelle fragole è presente la vitamina C che va a proteggere il sistema immunitario, rallenta la comparsa di rughe e vanno a rafforzare i capillari. La presenza di potassio va a contrastare sia il problema della cellulite che per quanto riguarda la ritenzione idrica.

Poi c’è la presenza dello xilitolo, aiuta a contrastare l’insorgenza della placca ed eliminare i germi che vanno a provocare le carie alitosi.

I principali benefici delle fragole è importante saperli, e sono:

Sono drenanti e depurative Sono un alimento anti tumorale Sono antiossidanti e vanno a svolgere un’azione neuro protettiva Proteggono l’intero apparato cardiovascolare

Le controindicazione delle fragole ci sono, vengono ritenute allergizzanti in quanto vengono classificate come un alimento istaminio liberatore. Questo è un motivo per cui tutti i soggetti che sono allergici devono fare attenzione e limitarne il consumo.

Mangiarne poche potrebbe anche non causare alcun problema, ma esagerare possono arrivare a provocare delle reazioni cutanee, che si possono manifestare con rossori e pruriti. In alcuni casi, molto limitati, si possono avere dei gonfiori alla lingua e la presenza di orticaria. In questi casi è meglio rivolgersi ad un medico o al più vicino ospedale.

