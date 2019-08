Le migliori 5 app per avere il cinema sul tuo cellulare

La settima arte è davvero alla portata di tutti ed è assurdo pensare che possa esserci qualcuno a cui il cinema non piace. Detto questo, il mondo delle applicazioni ha deciso di realizzare una grande vastità di app per tutti gli amanti del cinema, e che magari lo frequentano poco. Tra le tante applicazioni presenti, vi parliamo di 5 applicazioni del settore ritenute le migliori.

Quali sono le migliori applicazioni per il cinema sul cellulare?

IMDb Film & TV

Con questa applicazione, si ha la possibilità di accedere al vastissimo database online su cui si basa l’omonimo sito in modo da avere qualsiasi tipo di informazioni su un film che ci è particolarmente piaciuto.

Ma non è tutto: si ha la possibilità di controllare le prossime uscite, leggere le ultime notizie dal mondo di Hollywood, vedere quali sono i film più cercati o ancora dare un’occhiata ai DVD o Blu-ray che da poco sono usciti in commercio.

Ovviamente, si possono vedere trailer, immagini e altri contenuti relativi alle pellicole, ma anche gli orari dei cinema e creare la propria watchlist.

L’unica pecca è quella di trovare le trame e informazioni aggiuntive in inglese, ma il fatto che sia gratis può farci chiudere un occhio.

Cinematics

Questa applicazione è più riduttiva in quanto si interessa dei film attualmente al cinema, e permette anche di leggere subito le recensioni di settore.

A vostra disposizione avrete un’enorme database, ma anche la possibilità di accedere a classifiche che includono i film più affittati, i top 250 di IMDb e le ultime novità di Netflix.

Se si acquista la versione Pro, al costo di 1,59€, si possono anche aggiungere dei reminder per ricordare quando uscirà un film al cinema.

Da lodare è l’ottima interfaccia, mentre mancano l’elenco dei cinema e gli orari.

Possiamo, quindi, trovarla gratis oppure 1,59€.

CinemApp

Quest’applicazione punta tutto sulla massima copertura di cinema e orari, dove potrete vedere le locandine dei film in sala e i cinema in zona.

Se si clicca sulla stessa locandina, si avrà la possibilità di sapere i cinema in cui viene proiettato il film con i relativi orari di proiezione e la possibilità di condividerli.

L’app svolge anche il ruolo di social, dato che è possibile segnalare quale film andremo a vedere e scoprire chi altro ci sarà.

Anche quest’app è gratis!

Movie Collection

Stiamo parlando di un software per far ordine nella propria raccolta, il quale permette di aggiungere film e serie TV di cui si è in possesso, ma anche compilare una wish list con i titoli che vorremmo acquistare.

Da segnalare la buona interfaccia e la possibilità di cercare film tramite codice a barre e i backup e restore con file locali.

Purtroppo ha delle pecche: mancano informazioni utili e non è proprio legale.

La troviamo sia gratis che a 1,79 euro.

Guess the Movie QuizQ

Questa applicazione è molto diversa dalle altre in quanto è più un gioco quiz: si deve azzeccare il titolo di un film partendo da un’illustrazione.

Ovviamente, ci sono gli aiuti per provare ad azzeccare i titoli e ben 400 illustrazioni da indovinare, divise in 20 livelli di difficoltà crescente.

Anche questa applicazione, infine, è gratis!

