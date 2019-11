Le nostre unghie: la buona salute passa da una loro accurata osservazione

Una buona osservazione delle unghie ci dice tutto sulla nostra salute, sono circa 30 le condizioni o i problemi dell’organismo che lo stato delle tue unghie è in grado di rilevare, in particolare ci sono 6 i segnali da non sottovalutare.

Ecco i 6 segnali da non sottovalutare delle nostre unghie

Bisogna seguire con multa accuratezza le nostre unghie, vediamo bene i segnali che ci aiutano a capire:

1)la forma di un’unghia a cucchiaio segnala una possibile mancanza di ferro;

2)le unghie che si sollevano segnalano una disfunzione della tiroide, malattie con fattori immunitari, morbo di Graves, Lupus. Le difese del corpo attaccano la pelle, le articolazioni, il sangue e gli organi importanti;

3)quando le unghie sono metà bianche e metà rosa indicano problemi ai reni e al fegato;

4)unghie convesse segnalano problemi polmonari come l’enfisema;

5)se le unghie presentano buchi o ammaccature ci segnalano osteartrite, artrite psoriasica o anche eczema;

6)quando le unghie presentano solchi orizzontali segnalano grave malnutrizione, chemioterapia o esposizione ad altitudine estreme.

In caso di qualunque dubbi e sospetti rivolgiti al tuo medico che saprà aiutarti o indirizzarti verso gli specialisti del caso.

Come avere unghie sempre perfette senza aver bisogno dell’onicotecnica

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instragram - Pinterest - Youtube