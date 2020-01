Le novità di Hyundai, Kia e Genesis per il 2020

Sia Hyundai che Kia e Genesis lanceranno un lungo elenco di nuovi modelli nel corso del 2020. Una tabella di marcia che è stata scoperta e, quindi, possiamo conoscere tutte le novità che verranno rilasciate nei prossimi mesi. Per quanto riguarda Hyundai, una delle novità più rilevanti sarà la nuova generazione di Tucson. Il SUV compatto di successo sarà completamente rinnovato e adotterà la nuova filosofia progettuale che il marchio applicherà ai suoi nuovi modelli. Sarà uno dei fiori all’occhiello di Hyundai in termini di tecnologia. Inoltre, tra la sua offerta meccanica ci saranno diverse meccaniche elettrificate.

Ecco le principali novità di Hyundai, Kia e Genesis per il 2020

Il produttore coreano sta anche lavorando sull’aggiornamento di metà ciclo per l’attuale generazione della Hyundai Santa Fe. Un lifting che permetterà a questo modello di recuperare e continuare a combattere in un segmento in cui la competizione è vorace. Soprattutto in mercati come il Nord America. Il veicolo della casa coreana sarà anche elettrificato. E la terza grande novità sarà la nuova generazione di Elantra che porterà con se numerosi novità tra cui una versione ibrida.

I SUV saranno i principali protagonisti dei lanci di Kia nel 2020. La nuova generazione di Kia Sorento sarà una delle novità che conosceremo prossimamente. Il veicolo arriverà sul mercato anche in versione ibrida (HEV) e persino ibrida plug-in (PHEV). Infine per quanto riguarda Genesis, il marchio coreano premium avrà un 2020 molto impegnato. Solo pochi giorni fa è stata introdotta la nuova Genesis GV80. Più avanti, verrà introdotto un altro SUV, Genesis GV70. Successivamente arriverà il momento per il debutto del nuovo G80.

