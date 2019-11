Le nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio fanno il loro debutto a Los Angeles

Alfa Romeo ha annunciato oggi i nuovi modelli 2020 di Alfa Romeo Giulia e Stelvio che faranno il loro debutto in Nord America all’AutoMobility LA di questa settimana 2019. “Le nuove Giulia e Stelvio ricevono importanti miglioramenti tecnologici, di infotainment e interni per l’anno modello del 2020”, ha affermato Tim Kuniskis, Responsabile globale Alfa Romeo e Responsabile delle autovetture – Dodge, SRT, Chrysler e FIAT, FCA – Nord America. “L’esperienza di guida impareggiabile di Alfa Romeo è ora migliorata fornendo le funzioni premium chiave richieste dai nostri clienti attuali e futuri.”

Entrambe le vetture dispongono adesso di nuovi contenuti standard, interni premium migliorati, funzionalità di sicurezza avanzate e un nuovo display touchscreen da 8,8 pollici e connettività che si aggiungono ai già elevati standard prestazionali di categoria. Negli interni spicca invece la nuova console centrale, che migliora l’esperienza in quasi tutti i punti rispetto al precedente modello.

La bandiera italiana alla base del cambio indica in maniera piuttosto evidente il paese da cui questi veicoli provengono, sono stati progettati e realizzati. I portabicchieri più grandi della Giulia oltre a una nuova area di archiviazione del telefono con ricarica wireless disponibile, completano i miglioramenti. Un nuovo cambio rivestito in pelle di alta qualità e un volante ispirato alle corse per tutti i modelli di Alfa Romeo Giulia e Stelvio caratterizzano i modelli. Il vetro stratificato standard aiuta a migliorare l’atmosfera della cabina e l’esperienza di guida generale.

