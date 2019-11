Le nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio fanno il loro debutto a sorpresa in Cina

Nelle scorse ore a sorpresa Alfa Romeo ha fatto debuttare in Cina le nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio. Le prime immagini delle nuove versioni delle vetture mostrano che le auto hanno subito importanti cambiamenti al loro interno. Gli abitacoli delle due famose vetture della casa automobilistica del Biscione hanno visto importanti aggiornamenti volti a renderle più eleganti. Entrambi i modelli dispongono di un nuovo touchscreen da 8,8 pollici per il sistema di infotainment aggiornato che ora offre un hotspot Wi-Fi, aggiornamenti software via etere, funzione di chiamata di emergenza integrata e funzione di assistente di chiamata.

Nelle scorse ore a sorpresa Alfa Romeo ha fatto debuttare in Cina le nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio

Inoltre, il sistema multimediale offre nuove funzioni disponibili tramite smartphone come il blocco del telecomando, lo sblocco, la determinazione della posizione di un veicolo rubato e altro ancora. Un’altra novità sono il volante multifunzione rivestito in pelle e la leva del cambio, nonché i materiali del cruscotto che sembrano apparentemente più belli da guardare e toccare.

Esternamente, come già si sapeva, le differenze rispetto ai modelli precedenti sono minime. E’ stato inoltre confermato che le nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio saranno mostrate in USA a fine mese in occasione del Los Angeles Auto Show 2019. Maggiori dettagli sulle nuove auto sono attesi già nel corso delle prossime ore. Vi aggiorneremo naturalmente non appena arriveranno ulteriori novità.

Ti potrebbe interessare: Alfa Romeo B-Suv: il suo arrivo è stato ufficialmente confermato

Per essere sempre aggiornati, seguiteci su: Facebook – Twitter – Gnews – Instragram – Pinterest