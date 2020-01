Le nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio saranno dotate di TomTom Connected Navigation e Maps

TomTom ha annunciato oggi che la sua navigazione connessa di facile utilizzo è stata scelta per essere inclusa nella nuova berlina compatta Alfa Romeo Giulia e Stelvio MY20 come parte di un accordo globale, che comprende Cina e Giappone. I conducenti di Giulia e Stelvio apprezzeranno la navigazione passo-passo, lo zoom automatico e l’indicatore di corsia avanzato, il che migliora l’esperienza dell’utente. Inoltre, TomTom fornirà attributi avanzati di assistenza alla guida come parte del contenuto della mappa per supportare le applicazioni Giulia e Stelvio.

Il software e le mappe di navigazione dell’azienda sono integrati da servizi connessi come TomTom Traffic, autovelox, ricerca e routing online, meteo, parcheggio fuori strada e prezzi del carburante. Il sistema è controllato da un touchscreen da 8,8 “, completamente personalizzabile dal driver. Le API di TomTom Maps saranno inoltre integrate con l’app per smartphone del produttore del veicolo, il che significa che i conducenti possono inviare la propria destinazione direttamente dal proprio smartphone all’auto.

Antoine Saucier, amministratore delegato di TomTom Automotive, ha dichiarato: “Siamo lieti che Alfa Romeo abbia nuovamente scelto i nostri componenti di navigazione per i loro veicoli più recenti Giulia e Stelvio. Con l’aggiunta dei nostri servizi e mappe collegati per ADAS, l’esperienza di guida non sarà solo più comoda, ma anche più sicura. ” Segnaliamo infine che nelle scorse ore Alfa Romeo ha prodotto un video con le ultime funzionalità del nuovo sistema di navigazione.

