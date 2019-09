Le prime parole di Emma Marrone dopo l’annuncio sulla sua salute

Pochi giorni fa la cantante salentina Emma Marrone aveva annunciato di fermarsi un po’ a causa di seri problemi di salute. Infatti, in un lungo messaggio pubblicato su Instagram Emma ha annunciato che ha dovuto rinunciare a dei concerti e quindi cancellarli. Inutile dire che non solo i suoi fan le hanno inviato messaggi di amore, ma anche persone che non amano la sua musica e personaggi famosi come Maria De Filippi, l’ex fidanzato Marco Bocci e addirittura sua moglie, Laura Chiatti, sposata con Bocci dopo che questi interruppe la relazione con Emma. Nonostante Emma Marrone abbia deciso di allontanarsi anche dal mondo dei social, la stessa ha fatto delle dichiarazioni dopo la notizia.

Emma Marrone salute, le parole della cantante dopo l’annuncio

Aveva concluso il suo lungo messaggio con “Vi prometto che tornerò più forte di prima!Ci sono troppe cose belle da vivere insieme. Adesso chiudo i conti una volta per tutte con questa storia e poi torno da voi”.

Come già abbiamo detto sopra, nonostante Emma si fosse allontanata dal mondo dei social, questo non ha impedito ai suoi fan e non di inviarle un messaggio di amore e solidarietà.

Recentemente la cantante ha incontrato un gruppo di fan in strada le quali le hanno chiesto come stesse.

In modo molto serena la cantante ha così risposto:“Sono serena, siatelo anche voi”. Inoltre, sul web si può incontrare il momento dell’incontro.

Continuano i messaggi d’amore tra lei e numerosi suoi colleghi famosi.

Una volta letto il suo messaggio in cui annunciava uno stop momentaneo alla sua carriera e ad i suoi impegni, tutti hanno pensato che la cantante fosse di nuovo malata di cancro.

Tutti ormai sanno che prima di entrare ad Amici, programma che le ha dato la fama e con cui ha potuto costruire la sua carriera, Emma Marrone fu colpita dal cancro all’utero.

Dopo la vittoria non ha mai evitato di parlarne e sensibilizzare l’opinione pubblica.

Leggi anche: Emma Marrone: ‘Mi devo fermare per problemi di salute’