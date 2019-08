Le prossime uscite tra agosto e settembre su Netflix

Quali sono le prossime uscite sulla piattaforma di streaming Netflix che non potrete perdere? Scopritele insieme a noi.

Film in uscita

Made in Usa – Una fabbrica in Ohio – dal 21 agosto sarà disponibile su Netflix il documentario prodotto dai coniugi Obama che racconta l’impresa di un milionario cinese che, nel 2014, ha aperto una fabbrica del gruppo Fuyao in un impianto dismesso della General Motors a Dayton, nell’Ohio. L’arrivo della multinazionale produttrice di vetri per auto ha permesso a migliaia di abitanti del posto di ritornare a lavorare dopo il buio periodo della recessione.

Blade Runner 2049 – film evento degli ultimi anni da non perdere, nonché sequel del cult degli anni ’80, dal 23 agosto sarà disponibile sulla piattaforma.

Addio fottuti musi verdi – dal 24 agosto su Netflix potrete divertirvi con il primo film del gruppo comico napoletano i The Jackal che racconta uno strano incontro tra un grafico e un alieno che decide di assumerlo per un compito difficile.

Dirty Dancing – Balli proibiti – dal 1° settembre approda sulla piattaforma di streaming americana un altro film cult degli anni ’80.

Blade Runner – The final cut – dal 1° settembre potrete rivedere (o vedere se vi siete persi questa perla del cinema) questo cult con Harrison Ford nei panni del protagonista. La visione è obbligatoria se non volete perdervi Blade Runner 2049.

Serie tv in uscita

Love Alarm – la prima stagione, composta da 8 episodi, sarà distribuita su Netflix il 22 agosto 2019. Parla della storia d’amore nata tra due giovani che si sono conosciuti tramite Love Alarm, un’app che ha la capacità di segnalare se nel raggio di dieci metri è presente una persona che prova dei sentimenti per chi l’ha scaricata.

Tredici – il 23 agosto arriva la terza stagione di una delle più famose serie originali Netflix. Cosa sarà successo dopo l’ennesima morte?

