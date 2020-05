Le rughe si manifestano con l’età e le donne le vedono come un macigno, il tempo segnato sul volto che porta via la giovinezza. Questo problema prima affliggeva solo le donne, adesso, sono molti gli uomini che si rivolgono alla chirurgia estetica per ringiovanire il loro aspetto.

Rughe e rimedi naturali per eliminarle

Le rughe incominciano a segnare il nostro volto verso i trenta anni per poi accompagnarci fino all’ultimo giorno di vita. Le parti che colpiscono sono il viso, la bocca e gli occhi. Molte le persone che vivono la comparsa delle rughe come un handicap e soffrono per questa cosa.

Ci sono alcuni rimedi che permettono di eliminare le rughe senza dover ricorrere a interventi chirurgici o lifting, del tutto naturali.

Le rughe si possono curare con melograno e frutti di bosco

Il melograno e i frutti di bosco sono due frutti che contrastano l’invecchiamento della pelle. Ricchi di fenoli e vitamina C, utili nella prevenzione di tumori.

Il succo di melograno e frutti di bosco, è in grado di ridurre la formazione delle rughe. Sono potenti antiossidanti che servono a ritardare l’invecchiamento dei tessuti della pelle (macchie cutanee e rughe).

Rimedio della nonna: il cetriolo

Il cetriolo è il rimedio per eccellenza, che ha sfidato il tempo ed è sempre presente come rimedio naturale per combatterle. Lo zinco contenuto nel cetriolo decongestiona la pelle e la rende più elastica, ridonandole la sua lucidità. La ricetta della nonna per un viso lucido e liscio è questa: tagliare due fette spesse di cetriolo e applicarle sugli occhi per venti minuti. Le due fette possono essere riutilizzate come crema da fare in casa, con qualche goccia di limone e un cucchiaio di olio, bisogna amalgamare il tutto.

Rughe: una dieta equilibrata e senza stress

Ci sono molti consigli fai da te per prevenire le rughe ma non va dimenticato che è essenziale condurre una vita regolare con un’alimentazione equilibrata, evitare il fumo e alcol, e soprattutto dormire bene almeno sette ore a notte.

Gli agenti atmosferici sono il nemico della pelle, quindi, bisogna pulirla bene con latte idratante. Quando vi esponete al sole, usate delle creme solari per proteggere la pelle da possibili scottature.

