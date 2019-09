Le Università migliori nel Mondo: ecco la classifica

Studiare all’estero è un sogno di molti ragazzi che decidono di, non solo proseguire gli studi, ma allo stesso tempo di vivere un’esperienza diversa lontano da casa. Poi sapere dove si trovano le migliori Università nel Mondo, prestigiose e ambite, contribuisce ancora di più alla scelta per continuare gli studi, e proprio per questo, molte Università sono riconosciute nel Mondo importanti e prestigiose. Esiste una classifica diffusa da una rivista britannica specializzata proprio nella valutazione dei sistemi universitari internazionali, che include 1396 Università di 92 Paesi; le valutazioni sono fatte per insegnamento, trasferimento tecnologico, ricerca, impatto delle citazioni scientifiche e internalizzazione dello staff accademico.

Vediamo la classifica delle Università migliori nel Mondo

Per il quarto anno consecutivo, si piazza al primo posto di questa particolare classifica, Oxford, al secondo posto l’Institute of Technology, al terzo posto Cambridge, quarta Stanford University, poi a seguire Massachusetts Institute of Technology, Princeton, Harvard, Yale, l’università di Chicago e l’Imperial College di Londra. In questa classifica l’Europa conta più di 200 Università, tra cui l’Iran che ne ha 40, il Brasile ne ha 46.

Qual è la situazione delle Università italiane

Le prime Università italiane in classifica che troviamo sono: al posto numero 149 la Scuola Sant’Anna, al posto numero 152 la Normale di Pisa, al numero 168 quella di Bologna. Tra gli atenei, nei primi 300 troviamo anche l’Università di Padova, l’Università Vita-Salute San Raffaele e la Sapienza di Roma. In Italia in tutto gli atenei sono 45 appartenenti a questa particolare classifica, l’Italia è il terzo Paese europeo rappresentato in classifica a pari merito con la Spagna, e poi siamo ottavi a livello mondiale.

