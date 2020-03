Le uova si mettono in frigo o no? Cosa dice l’esperto

Avete mai notato, e ci avete mai pensato, che quando andiamo al supermercato a comprare le uova le troviamo sempre negli scaffali e mai in frigo? Perché appena arrivati a casa la prima cosa che facciamo le mettiamo in frigo? Qual è veramente la cosa giusta da fare? Facciamoci aiutare da un esperto.

Le uova si mettono in frigo o no?

Gli esperti affermano che le uova devono essere riposte in frigorifero, devono rimanere nei propri contenitori di cartone o di plastica, ma fate attenzione, in frigo si, ma non nel porta uova, sono il posto peggiore per la conservazione delle uova.

La parte dove viene posto il contenitore porta uova, è nello sportello del frigorifero, che non solo è la parte più calda del frigorifero, ma è la parte più esposta agli sbalzi di temperature nel momento che apriamo e chiudiamo la porta. Aprire e chiudere la porta provoca la destabilizzazione dell’albume portando le uova a deteriorarsi con maggiore facilità diventano inservibili per poter cucinare e che possono nuocere alla salute.

Ricapitolando, le uova devono essere assolutamente conservate in frigo, preferibilmente nel suo contenitore di origine e ad una temperatura inferiore ai 25 gradi. Le uova devono essere poste in assoluto lontano da altri alimenti molto odoranti per non comportare contaminazioni da questi.

In America ad esempio hanno un modo diverso di conservazione delle uova, se si va nei supermercati le uova si trovano nei frigoriferi, di conseguenza una mentalità diversa dalla nostra, in merito sempre ad evitare rischi di salmonella.

In America le uova vengono sottoposte a procedura di pulizia e disinfestazione prima di essere vendute. Questi processi però possono provocare alterazioni a livello del guscio per cui il pericolo che i batteri entrano nell’uovo, sono tanti, e per questo è importante e necessaria la refrigerazione immediata, in Italia e in Europa questi trattamenti non vengono fatti.

