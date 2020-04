Le uova, un alimento leggero e nutriente: ecco come mangiarle

Le uova sono un alimento molto completo e sano e se non ci sono particolari patologie mangiarle è importante, fonte di proteine e valori biologici. Saperlo cucinare in modo sano e digeribile aiuta anche a perdere peso.

Le uova, come cucinarle e mangiarle

Per tanto tempo le generazioni precedenti sono cresciute con la paura di mangiare le uova, al massimo un paio alla settimana, in quanto ritenute colpevoli di essere ricche di colesterolo, mentre oggi invece si definisce l’uovo una fonte importante di numerosi benefici per il nostro organismo.

Gli esperti affermano che l’uovo è ricco di proprietà benefiche migliori della carne, ma per analizzarle dobbiamo distinguere il tuorlo dall’albume.

il tuorlo, sarebbe il rosso dell’uovo ha proteine al 16% ma è anche fonte di acidi grassi, il 28%, quindi rispetto all’albume se ne dovrebbe consumare di meno. Ricco di vitamina A, D, B6 e B12, ricco di sali minerali

l'albume, la parte bianca dell'uovo, composto da acqua e proteine, meno grasso del tuorlo, si può consumare più spesso, usato molto dagli sportivi, qui le proteine sono del 10%, una bella di frittata di albumi può essere indicata per chi segue una dieta ipocalorica. L'albume è ricco di sali minerali e una buona fonte di vitamina B.

Un uovo apporta poche calorie, appena 70. Per chi non ha grossi problemi di patologie, di uova se ne possono consumare fino ad una al giorno, di più ancora se l’albume che scegliete di mangiare viene separato dal tuorlo. Attenzione anche ai cibi che contengono uova, possono essere pasta fresca, pastina, biscotti e dolci.

Come si possono cucinare le uova?

Le uova si possono cucinare in vari modi, quelli salutari che possono essere alla coque, in camicia, sode, ad omelette al forno di soli albumi. Meno salutari invece sono mangiati al tegamino o facendo una bella frittata.

Per mangiare e gustare l’uovo ancora meglio si possono abbinare le verdure di stagione, con asparagi, con spinaci e insalate. Un altro abbinamento lo si può fare con le zuppe e con le vellutate

