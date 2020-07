Le vendite di Renault sono diminuite del 34,9% nella prima metà del 2020

Le vendite globali del Groupe Renault sono diminuite del 34,9% su base annua nella prima metà del 2020 a causa della pandemia, ma l’impresa ritiene che sia ben posizionata per avviare una forte ripresa nei prossimi sei mesi. La società francese, i cui marchi includono Renault, Alpine, Dacia e Lada, ha venduto 1.256.658 unità tra gennaio e giugno. Ciò includeva 623.854 veicoli in Europa, con un declino su base annua del 48,1%. Il gruppo ha anche subito forti cali delle vendite in Cina (-20,8%), Brasile (-39,0%) e India (-49,4%), con varie misure di blocco che hanno colpito le vendite in ogni regione.

Ci sono stati alcuni segnali più luminosi per la Renault, tuttavia, con vendite in aumento a giugno con la riapertura delle concessionarie in Europa. L’azienda ha anche realizzato vendite record del supermini elettrico Zoe, con le 37.540 unità vendute in Europa che rappresentano un aumento di quasi il 50%.

Denis le Vote, capo vendite del Groupe Renault, ha dichiarato: “Il mondo ha attraversato una crisi senza precedenti con un impatto notevole sulla nostra attività. Non appena è iniziata la ripresa, i nostri impianti e la nostra rete di vendita si sono rapidamente mobilitati per soddisfare le esigenze dei nostri clienti, con la domanda sostenuta a giugno dalle misure di aiuto del governo in Europa “.

Groupe Renault ha dichiarato che è sulla buona strada per raggiungere i suoi obiettivi di Corporate Average Fuel Economy (CAFE) per il 2020, aiutato dal successo delle vendite di Zoe e dal lancio di versioni ibride o plug-in ibride di Clio, Captur e Mégane.

