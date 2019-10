Lecce – Juventus: formazioni, Ronaldo out

Lecce – Juventus sarà il match che apre questo sabato di Serie A, disputato alle ore 15. La squadra di Maurizio Sarri terrà fuori Ronaldo, per un risparmio energetico, in vista dei prossimi impegni ravvicinati. Mercoledi si scende di nuovo in campo, per il turno infrasettimanale.

Lecce – Juventus: formazioni e pronostico

Lecce e Juventus arrivano a questo match con una buona dose di fiducia, i giallorossi salentini tornano da un pareggio all’ultimo minuto ottenuto nello scorso incontro di Serie A, contro il nuovo Milan di Pioli, la Juventus è invece reduce dalla vittoria di Champions League, un pochino balbettante, ma con un Dybala sugli allori, contro la Lokomotiv Mosca. In vista di prossimi incontri imminenti fino alla metà di novembre, la Juventus tiene a riposo Ronaldo e non rischia il rientrante Douglas Costa. Potrebbe riposare anche Leonardo Bonucci, partendo dalla panchina. E’ pronosticabile una gara non semplice, con qualche difficoltà nel primo tempo, per la Juventus che dovrebbe comunque ottenere una vittoria, forse di misura. Vediamo nel dettaglio le probabili formazioni che scenderanno in campo, oggi alle ore 15, tra Lecce – Juventus.

Lecce – Juventus: probabili formazioni

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Meccariello, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Petriccione, Tachtsidis, Tabanelli; Mancosu; Farias, Babacar. ALL.: Liverani. A DISP.: Riccardi, Vera, Majer, Benzar, Lapadula, Falco, Shakov, La Mantia, Vigorito, Rispoli, Dell’Orco, Imbula.

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Danilo, Demiral, De Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi; Higuain, Dybala. ALL.: Sarri. A DISP.: Buffon, Pinsoglio, De Sciglio, Cuadrado, Bonucci, Rugani, Emre Can, Khedira, Olivieri, Han.

Il rischio turn over vedremo se sarà superato dalla robusta disponibilità di ricambi per la Juventus o favorirà il buon momento del Lecce, squadra sulla carta tra le meno temibili della Serie A.

