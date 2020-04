Leclerc: ‘Correrò dei rischi per battere Lewis Hamilton’

Charles Leclerc ha rivelato di essere pronto a correre dei rischi per battere Mercedes e Lewis Hamilton nella corsa al titolo mondiale abbreviata in Formula 1. Con la F1 in un limbo, c’è incertezza su quando inizierà la stagione e quante gare alla fine comporteranno, nonostante il piano sperato di tenere il Gran Premio a porte chiuse. Se si riduce a non più di 8-10 eventi, Leclerc ritiene che una strategia diversa dovrà essere adottata da lui e dalla Ferrari se vuole diventare il primo campione del mondo per il cavallino rampante dopo 13 anni.

Alla domanda se ci potrebbe essere un vincitore a sorpresa e un titolo equo in tale stagione, Leclerc ha risposto: “Sì, probabilmente. Ovviamente, avendo meno gare, le persone vorranno correre un po’ più di rischio, quindi sì, potremmo avere delle sorprese e potrebbe essere abbastanza eccitante da guardare. Se ciò significa che sarò io, allora sarò molto felice, ma è difficile prevederlo. Mercedes e Lewis saranno ancora i favoriti, anche se si tratterà di un campionato di otto gare. Sarà molto difficile batterli, quindi probabilmente rischierò un po’ di più in pista, con strategie rischiose, sorpassi rischiosi, e forse pagherà, forse no.”

Leclerc, tuttavia, riconosce che visti i test durante i quali la Ferrari era chiaramente fuori dai ritmi rispetto a Mercedes e Red Bull, sarebbe veramente difficile per lui e la Ferrari lottare per i titoli. Con tutti i team che non sono stati in grado di lavorare sulle proprie auto durante l’attuale stop forzato, Leclerc è consapevole che lo scenario in gara rispetto a quanto visto nei test non cambierà. “Non abbiamo ancora fatto le prime qualifiche, quindi ci rimangono ancora i pensieri che abbiamo avuto durante i test, e i test non sono stati facili, a dire il vero,” ha valutato Leclerc.

