Leclerc o Verstappen con Hamilton alla Mercedes? l’idea di Briatore

Flavio Briatore afferma che Charles Leclerc e Max Verstappen sono due dei piloti che saranno campioni del mondo in futuro. Il manager ha pure dichiarato che Leclerc sarebbe allo stesso livello di Hamilton se fosse su una Mercedes.

Il giovane duo è stato al centro di alcune delle battaglie più emozionanti di questa stagione, in particolare la loro lotta per la vittoria in Austria, in cui Verstappen è arrivato primo.

Briatore vorrebbe vedere Leclerc o Verstappen in una Mercedes insieme a Hamilton

Dopo la pausa estiva, Leclerc ha trovato più continuità, qualcosa che prima mancava un po’, conquistando quattro pole position consecutive e due vittorie, tra cui una in Italia, mandando in estasi il pubblico di casa della Ferrari.

Verstappen ha avuto la meglio poco prima della pausa estiva, ottenendo le sue vittorie in Austria e Germania, ma ha lottato con una macchina non competitiva nelle gare successive.

Briatore ha dichiarato su Bai Radio: “Leclerc può già diventare campione del mondo. Michael Schumacher e Fernando Alonso hanno dimostrato che non si tratta di età, ma di talento.”

“I campioni del mondo del futuro, tuttavia, si chiamano Leclerc e Verstappen. Se Leclerc fosse seduto in una Mercedes, guiderebbe a livello di Hamilton. Mi piacerebbe vedere qualcosa del genere: Leclerc e Hamilton in Mercedes, o Verstappen e Hamilton alla Mercedes. “

Ti potrebbe interessare: Formula 1: Charles Leclerc ammette le difficoltà vissute in Giappone

Per essere sempre aggiornati, seguiteci su: Facebook – Twitter – Gnews – Instragram – Pinterest e WhatsApp al numero +39 3515397062