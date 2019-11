Leclerc riceverà una penalità in griglia in Brasile?

A causa di una perdita idraulica durante il 3 ° PQ negli Stati Uniti, lo scorso fine settimana Charles Leclerc ha dovuto utilizzare un vecchio motore per il Gran Premio sul Circuit of the Americas. Tuttavia, il pilota monegasco non potrà più ricorrere a queste specifiche in Brasile. Il motore spec-2, quello utilizzato ad Austin, non può più essere utilizzato a causa del chilometraggio. La Ferrari è stato costretto a usarlo a causa del difetto della specifica 3 lo scorso fine settimana, ma eseguirla di nuovo avrebbe comportato un rischio molto elevato di fallimento.

Qualora dovesse usare un nuovo motore Leclerc subirebbe una penalizzazione di 10 posizioni in griglia

L’opzione più ovvia sarebbe per la Ferrari di riparare il motore spec-3. Se ciò non fosse possibile, tuttavia, il team di lavoro italiano dovrà introdurre una quarta specifica, che probabilmente sarebbe prevista per il 2020. Se la Ferrari dovesse optare per quest’ultima scelta, ciò significherebbe che Leclerc riceverà una penalità in griglia a Interlagos.

Secondo Motorsport.com, la Ferrari è ancora in dubbio su quale percorso scegliere. I test a Maranello hanno dimostrato che lo spec-3 è ancora in grado di terminare la stagione. Ciò significherebbe che a Leclerc non succederebbe nulla in termini di penalità, dato che sarebbe entro il limite di tre unità di potenza per stagione. Sarebbe tuttavia un rischio continuare a far funzionare un motore andato in avaria in passato.

Scegliere un quarto motore darebbe al 22enne Leclerc una penalità di griglia di 10 posti. Con la battaglia per il terzo posto nel campionato ancora in corso, una penalità in quanto tale sarebbe un duro colpo per il Monegasco in quanto darebbe a Max Verstappen e Sebastian Vettel una buona opportunità per recuperare terreno sul giovane pilota della Ferrari. Tuttavia, se il motore si dovesse guastare durante la gara, sarebbe ancora peggio per la Ferrari.

Ti potrebbe interessare: Formula 1: Leclerc commette gli stessi errori di Verstappen secondo Ecclestone

Per essere sempre aggiornati, seguiteci su: Facebook – Twitter – Gnews – Instragram – Pinterest e WhatsApp al numero +39 3515397062