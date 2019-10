Rassegna di oggi 5 ottobre 2019, su: Verbale legge 104; Bonus di 513 euro in dirittura di arrivo; Fattura elettronica; Assunzioni e concorsi (Poste Italiane, Sanità, Concorso Agenzia delle Dogane); tutte le novità della giornata.

Verbale legge 104

Sempre più difficoltà per accedere alle agevolazioni disabili, la mancanza di chiarimenti e finti ostacoli creano confusione nei nostri lettori e nei tanti aventi diritto. Analizziamo il caso di una lettrice che mi segue da tempo e ha difficoltà come tanti nel disbrigo della pratica burocratica per il diritto all’esenzione del bollo auto. Leggi qui le ultime notizie: Verbale legge 104: il certificato medico è gratuito, lo dice la legge

Bonus di 513 euro in dirittura di arrivo

Finalmente ottime notizie per il bonus di 513 euro quale indennizzo ai commercianti che chiudono la loro attività, detto anche “rottamazione licenze”. Leggi qui tutte le novità: Bonus di 513 euro come ponte per il pensionamento, emendamento inserito nel decreto crisi

Fattura elettronica

L’Agenzia dell’Entrate dà la possibilità di aderire al servizio di consultazione e acquisizione della fattura elettronica a cui il contribuente può far richiesta di adesione entro il 31 ottobre. Come tutti sappiamo dal 1° gennaio 2019 è scattato l’obbligo dell’emissione della fattura elettronica per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti in Italia. Leggi qui le ultime novità: Fattura elettronica: obbligo di adesione entro il 31 ottobre, le novità dell’Agenzia

Pignoramento stipendio

Pignoramento presso terzi notificato con atto, in questi casi il datore di lavoro deve compilare la dichiarazione del terzo pignorato ex art. 547c.p.c. In quest’articolo pubblichiamo un facsimile da compilare e inviare all’avvocato della controparte. È possibile scaricare qui il modulo: Pignoramento dello stipendio: dichiarazione del terzo pignorato

Assunzioni e concorsi

Poste italiane

Poste Italiane cerca personale e continua la campagna per la selezione di laureati in materie economiche. I colloqui si svolgeranno a Milano dal 22 al 25 ottobre e le selezioni saranno effettuate in collaborazione con le Risorse umane di Poste Italiane. Gli investimenti di Poste Italiane continuano, cercando di selezionare una squadra di consulenti finanziari che avranno il compito di portare lo sviluppo dell’azienda in alcune Regioni, precisamente Lombardia, Piemonte, Liguria e Val d’Aosta. Leggi qui i profili ricercati: Poste Italiane: continua la selezione personale, ecco i profili richiesti

Sanità

Si vocifera che ci saranno nuovi bandi di concorsi per poter lavorare nell’ambito della sanità, in particolare, nella sanità della regione della Sardegna. Infatti, si dichiara che saranno indetti 70 nuovi concorsi per assunzioni nel settore sanitario per la copertura di oltre 1000 posti di lavoro Asl sarde. Leggi qui le ultime notizie: Scuola: dal 2020 assunzioni di 24mila docenti precari, nuovo concorso

Concorso Agenzia Dogane

Altre nuove notizie dal mondo del lavoro e più in particolare il nuovo concorso pubblico è stato realizzato per il profilo di Funzionario Doganale. Il concorso è stato indetto dall’Agenzia Dogane Monopoli, e si concentra in particolare per gli uffici della Provincia Autonoma di Bolzano, che selezionerà 40 Funzionari Doganali, i quali devono essere degli esperti in analisi statistiche e matematiche. Tutti coloro che saranno assunti avranno un contratto a tempo indeterminato, con inquadramento nella terza fascia retributiva F1. Leggi qui tutte le informazioni: Bando di concorso come Funzionario Doganale, tutte le informazioni

