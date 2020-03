Legge 104 e agevolazioni fiscali auto per se e per familiare disabile

La legge 104 tutela i lavorati disabili con molte agevolazioni per se stessi e per i familiari facente parte del nucleo familiare. Tra le varie agevolazioni fiscali per auto, previsto anche l’acquisto dell’auto ad uso esclusivo del disabile con Iva agevolata al 4% invece del 22%, sull’acquisto di autovetture nuove o usate con cilindrata fino a 2000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e fino a 2800 centimetri cubici, se con motore diesel. Prevista anche una detrazione dell’intero costo che non può superare 18.075,99 del 19%o nel modello 730 o Redditi, da detrarre i un’unica soluzione o in quattro rate. Nel limite di spesa di 18.075,99 euro sono compresi sia il costo d’acquisto del veicolo sia le spese di manutenzione straordinaria.

Legge 104: agevolazioni fiscali auto

Un lettore ci chiede: Gentile redazione,

sono figlio unico di madre vedova anziana, beneficiaria di legge 104 con disabilità totale (art 3 comma 3), di cui sono anche amministratore di sostegno.

Vorremmo acquistare un’ auto beneficiando dei requisiti di legge considerando che:

1) Non siamo residenti nella stessa abitazione

2) Non è a mio carico fiscale in quanto percepisce la pensione da lavoro dipendente

3) Non abbiamo altra auto e non abbiamo mai beneficiato di requisiti simili

4) Mia madre non ha la patente

Fatte queste premesse l’ acquisto di un’ auto è diventato un’ atto indispensabile e vorremmo sapere se l’intestazione per ottenere i benefici va fatta a me o a mia madre.

Ringrazio anticipatamente per la Vostra disponibilità.

Acquisto auto con agevolazioni fiscali

La normativa prevede che le agevolazioni fiscali con legge 104 possono essere richieste dal disabile o dal familiare a carico fiscalmente il disabile. Per carico fiscale significa che il familiare disabile fa parte del nucleo familiare del richiedente e abbia un reddito annuo inferiore a euro non superi i 2.840,51 euro al lordo degli oneri deducibili.

Purtroppo, la normativa su questo punto è chiara, il familiare deve far parte del nucleo familiare, quindi se non avete la stessa residenza non è possibile fruire delle agevolazioni fiscali auto per disabili.

