In materia di legge 104, una lettrice che ci segue su WhatsApp ci ha posto la seguente domanda: Buongiorno, mi chiamo A. C. sono disabile al 100% con pensione di invalidità e accompagno per mastectomia con revisione aprile 2019 in attesa di visita che a tutt’oggi non è avvenuta mi sono accorta che mi hanno sospeso la pensione e l’accompagno volevo sapere se dovevo percepire gli assegni in attesa della visita e se potevo usufruire dei benefici della 104, Grazie e distinti saluti

Legge 104 e visite sanitarie di revisione

Gent.ma Sig.ra

La legge n.114 del 2014 ha introdotto importanti modifiche in materia di visite sanitarie di revisione. Prima di tale normativa, infatti, si decadeva dallo status di invalido civile o portatore di handicap (L. 104/92) alla scadenza dei relativi verbali di accertamento anche se il beneficiario era in attesa della visita di revisione.

Ora, l’anzidetta legge ha stabilito che nel caso in cui sia prevista nel verbale una data di rivedibilità, si conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura, anche dopo la data di scadenza del verbale con competenza esclusiva attribuita all’Inps nella convocazione a visita.

Pertanto, le suggerirei di contattare al più presto l’ufficio Inps di appartenenza per ulteriori informazioni, facendo presente di non aver mai ricevuto l’avviso di convocazione nella quale circostanza ne ha subito la sospensione della provvidenza.

Tenga conto, comunque, che se in sede di visita verrà confermata l’invalidità anche per il periodo sospeso, Lei avrà diritto agli arretrati dei benefici economici. Per quanto concerne, i benefici della legge 104 essendo indipendenti dalle ulteriori provvidenze economiche si conservano tutti i benefici previsti.

Cordialmente Avv. Fernanda Elisa De Siena

Per essere sempre aggiornati, seguiteci su: Facebook – Twitter – Gnews – Instragram – Pinterest e WhatsApp al numero +39 3515397062