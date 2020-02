Legge 104: esenzione anche per bollo e  superbollo?

La legge 104 tutela i disabili con molte agevolazioni fiscali, tra queste la più comune è l’esenzione del bollo auto. L’agevolazione spetta ai veicoli condotti dai disabili e per i veicoli utilizzati per l’accompagnamento dei disabili stessi. Quindi, spetta sia al disabile che al familiare che assiste il disabile, l’importante che l’auto è utilizzata ad uso esclusivo del disabile.

Non tutte le auto rientrano nell’agevolazioni, analizziamo con quali veicoli è possibile fare domanda, rispondendo ad un nostro lettore.

Esenzione del bollo e superbollo?

Ho agevolazioni per legge 104

Sto acquistando macchina ibrida a benzina 2000 cilindrata 190 cavalli Range Rover Sport

Sono esente dal superbollo?

Grazie

Bollo auto con legge 104: la cilindrata della vettura

Nell’esenzione del bollo auto con legge 104 non rientrano tutte le auto, infatti l’Agenzia delle Entrate ha specificato in modo chiaro, che è possibile essere esentati dal pagamento del bollo auto solo per i veicoli, con i limiti di cilindrata previsti per l’applicazione dell’aliquota Iva agevolata (2.000 centimetri cubici per le auto con motore a benzina e 2.800 centimetri cubici per quelle diesel).

Il Decreto-legge numero 124 del 26 ottobre 2019, n. 124 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019 numero 157 ha esteso l’esenzione del pagamento del bollo auto per i veicoli con motore ibrido a benzina di cilindrata fino a 2000 cc), ibrido a gasolio di cilindrata fino a 2800 cc e ai veicoli elettrici di potenza non superiore a 150 KW.

L’ACI specifica che le auto con motore a ibrido benzina con una cilindrata fino a 2.000 cc. rientrano nell’esenzione. Le consiglio comunque di verificare presso l’ACI di appartenenza, perché il dubbio sussiste sui cavalli fiscali in quanto parliamo di un’auto soggetta al superbollo in quanto supera la soglia di kW 185.

