Rassegna di oggi 12 agosto 2019 su: Congedo straordinario con legge 104(convivenza e dimora temporanea); Malattia dipendenti pubblici e decurtazione dei primi 10 giorni anche per visite mediche, esami ed altro; Mutuo agevolato con legge 104; Pensione Quota 100 e incumulabilità con i redditi di lavoro; Fattura elettronica e ferie fiscali; 300 nuovi posti di lavoro in Italo; tutte le novità della giornata.

Congedo straordinario legge 151: convivenza e dimora temporanea

Possono fruire del congedo straordinario di due anni retribuito per assistere il familiare con handicap grave (legge 104) i dipendenti del settore privato e pubblico. Il congedo prevede la convivenza con il familiare d’assistere, pena la decadenza della misura. Un lettore ci ha chiesto se è valido una certificazione medica che dimostri l’assistenza diurna con la possibilità di ritornare alla propria residenza la sera. Abbiamo analizzato la normativa e risposto in quest’articolo: Convivenza con il familiare con legge 104, è sufficiente l’attestato del medico curante?

Un altro quesito che ci è stato posto è la tassazione dell’abitazione principale in caso di dimora temporanea presso il familiare con legge 104: Dimora temporanea e familiare con legge 104: la casa viene tassata come seconda casa?

Malattia dipendenti pubblici: decurtazione anche per visite specialistiche, terapie ed esami

I dipendenti pubblici subiscono una decurtazione dalla retribuzione dei primi 10 giorni di assenza per malattia. Abbiamo trattato l’argomento in varie aspetti e adesso abbiano analizzato se tale decurtazione avviene anche per le assenze per visite specialistiche, terapie ed esami di laboratorio. È possibile leggere qui la notizia completa: Malattia dipendenti pubblici: decurtazione 10 giorni anche per visite, esami, terapie e prestazioni

Mutuo agevolato con legge 104

Non tutti sanno che i possessori di Legge 104 possono usufruire del servizio Plafond Casa per ottenere un mutuo agevolato. Nata grazie alla convenzione sottoscritta tra ABI e Cassa depositi e prestiti, la misura è indirizzata alle giovani coppie e i nuclei familiari numerosi comprendenti soggetti con disabilità. Leggi qui come presentare domanda: Legge 104 e mutuo agevolato: come funziona e chi può richiederlo?

Pensione Quota 100 e incumulabilità con i redditi di lavoro

La circolare INPS del 9 agosto 2019, n. 117 fornisce chiarimenti sull’incumulabilità della pensione Quota 100 con i redditi da lavoro e sulla valutazione dei periodi di lavoro svolto all’estero ai fini del conseguimento della stessa. Vengono, inoltre, forniti chiarimenti in merito alla decorrenza della prestazione.

Per conseguire la pensione anticipata con Quota 100 è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente, ma non la cessazione dell’attività di lavoro autonomo. Leggi qui la circolare: Novità pensione Quota 100: incumulabilità e sospensione dell’assegno, la dichiarazione da presentare

Fattura elettronica

I commercialisti e le aziende possono andare in ferie tranquillamente, le fatture elettroniche potranno essere inviate entro il 15 settembre 2019: Fattura elettronica: il controllo degli estratti conto corrente fino al 12 settembre

Nuove assunzioni in Italo

Dopo la prima tranche di reclutamenti nel primo semestre dell’anno, Italo continua il suo piano di assunzioni. La compagnia ferroviaria italiana aprirà le selezioni per 300 nuovi posti di lavoro da settembre 2019. Leggi la notizia qui: Lavoro, 2 milioni di posti disponibili nel 2019 per gli italiani diplomati e laureati