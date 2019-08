Rassegna oggi 18 agosto 2019 su: Permessi legge 104 e lavoro a turni; Pensione e aspettativa di vita della Legge Fornero, sarà ripristinato?; Riscatto servizio militare comprese le licenze; TFR o TFS: le FAQ aggiornate sull’anticipo; Conto corrente e novità per i correntisti; tutte le novità della giornata.

Pensione: sarà annullato il blocco della legge Fornero?

Tante le preoccupazioni dei cittadini in merito alla crisi di Governo e l’influenza negativa che può avere sulle misure pensionistiche (pensione anticipata con blocco aspettativa di vita e Quota 100) attualmente in vigore. Ricordiamo che il decreto n. 4/20019 ha bloccato l’aspettativa di vita fino al 2026, ci si chiede cosa succederà con il cambio dei vertici? Abbiamo esaminato la problematica in quest’articolo: Pensione anticipata e Crisi Governo, sarà annullato il blocco alla legge Fornero?

Permessi legge 104 e lavoro a turni

Abbiamo affrontato la casistica del lavoratore che svolge turni di lavoro e fruisce dei permessi legge 104. Abbiamo analizzato alcuni aspetti della circolare dell’Inps n. 3114 del 7 agosto 2018, che la fruizione dei permessi legge 104/92 soffermandosi sul lavoro a turni e al lavoro notturno. E’ possibile leggere qui la notizia completa: Permessi legge 104 e lavoro a turni, nei festivi bisogna recuperare?

Servizio militare di leva, riscattabili anche le licenze

Nel servizio obbligatorio sono accreditabili i periodi di servizio militare compresi i peridi di licenza. In particolare, viene considerato periodo utile: la licenza di convalescenza senza corresponsioni di assegni per infermità non dipendente da cause di servizio e di durata superiore a 30 giorni; la licenza di convalescenza con infermità non dovuta a causa di servizio; la licenza straordinaria per temporanea inabilità al servizio militare; licenza coloniale; licenza straordinaria in attesa di abbreviazione di ferma; la licenza illimitata in attesa di nomina ad ufficiale di complemento. Trovi qui tutti gli approfondimenti: Contributi figurativi servizio militare, anche per i periodi di licenza, ecco quali

TFR o TFR la domanda dell’anticipo non ancora possibile

E’ stato approvato il decreto contenente l’anticipo del TFR O TFS per i dipendenti pubblici, ma non è possibile ancora fare domanda del prestito agevolato. Il tetto massimo che è possibile chiedere è di 45mila euro. Manca ancora l’ultimo step che prevede l’approvazione del Garante della Privacy, infine, sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale e l’Inps emanerà le circolari attuative con tutte le indicazioni. Leggi qui le Faq aggiornate con le ultime novità: TFR o TFS possibilità di anticipo, si attende l’ultima fase per l’erogazione. FAQ aggiornate

Conto corrente

Molte le banche che premiano i correntisti, la banca oggi è vista come un salvadanaio dove conservare i propri risparmi. Le banche per attirare nuovi correntisti attivano promozioni molto accattivanti, che molto spesso si rilevano opportunità da non perdere. Leggi qui la notizia completa: Conto corrente: ecco come le banche premiano i correntisti