Rassegna oggi 25 agosto 2019 su: Permessi legge 104 di tre giorni per il familiare; L’Anticipo TFS dei dipendenti pubblici slitta a fine anno, la crisi di Governo blocca anche questa misura; Pensione Quota 41 per tutti e aspettativa di vita, nel 2020 cosa succederà? Proroga Opzione donna nel 2020 a rischio, ecco perché; tutte le novità della giornata.

Legge 104: i permessi spettano anche se il familiare è ricoverato in struttura?

Abbiamo esaminato la problematica dei permessi legge 104 di tre giorni al mese per assistere il familiare e quando questi è ricoverato in struttura. La normativa prevede che i permessi non spettano se il familiare è ricoverato h24 in struttura che presta assistenza sanitaria. Per tutte le informazioni consigliamo di leggere: Legge 104: il familiare ricoverato, spettano i 3 giorni di permesso?

Anticipo TFS dipendenti pubblici

Triste notizia per i dipendenti pubblici l’anticipo TFS tanto atteso slitta a fine anno. La crisi di Governo ha bloccato molte misure tra cui anche il TFS, a comunicarlo il ministro Giulia Bongiorno. Leggi qui la notizia sugli ultimi aggiornamenti: Tfs dipendenti pubblici: il decreto per l’anticipo slitta a fine anno

Pensione Quota 41 nel 2020 con quali prospettive?

In ottica della possibile coalizione del Movimento 5 stelle e il Partito democratico, la Quota 41 per tutti senza paletti e vincoli dal 2020 si allontana sempre di più. Inoltre, nasce la preoccupazione che il blocco dell’aspettativa di vita fino al 2026, inserito nel Decreto legge n. 4/2019, possa essere ripristinato e i lavoratori che si apprestano ad andare in pensione con questa misura, possano essere doppiamente penalizzati, per effetto della finestra di tre mesi alla maturazione dei requisiti richiesti. Il caos politico italiano che si è creato mette tutti in allarme, non solo per Quota 41 ma anche per le sorti di Quota 100. È possibile leggere qui gli ultimi aggiornamenti qui: Pensione Quota 41 nel 2020: sarà senza vincoli o sarà ripristinata la legge Fornero?

Pensione Opzione donna nel 2020, la proroga rimarrà una promessa?

Anche la proroga della misura pensionistica Opzione donna nel 2020 è a rischio. La proroga nel 2020 era stata confermata dal sottosegretario Claudio Durigon durante una trasmissione televisiva su canale La7. La proroga doveva entrare nella legge di Bilancio 2020, al momento di questa misura doveva essere discussa nella nuova legge di Bilancio 2020. Inoltre, il Comitato Opzione Donna Sociale, chiedeva una misura definitiva, con la stabilizzazione della misura fino al 2023. E’ possibile leggere qui la notizia. Pensione Opzione donna nel 2020 la promessa della proroga ancora valida?