Rassegna oggi 19 agosto su: Assistenza familiare con legge 104 e doppia dimora temporanea; Assegni familiari (ANF) e redditi di competenza; Pensione Quota 41 e ripristino legge Fornero; Conti deposito oggi più convenienti; Malattia dei dipendenti pubblici e decurtazione dei primi dieci giorni (guida completa); Contributi maturati per il pensionamento si possono donare al coniuge? Tutte le novità della giornata.

Congedo legge 104 con doppia dimora temporanea

Abbiamo trattato la dimora temporanea utile per ottemperare al requisito di convivenza nel congedo straordinario biennale legge 151, che prevede la possibilità di fruire di due anni di congedo retribuito per assistere il familiare con handicap grave (legge 104 art. 3 comma 3). Un lettore ci chiedeva se era possibile ottenere doppia dimora in quanto già aveva una dimora temporanea per questioni lavorative. È possibile leggere qui la risposta: Assistenza al familiare con legge 104 con doppia dimora temporanea

Riscatto contributi del servizio militare e smarrimento del congedo

Se si smarrisce il congedo del servizio militare di leva, come fare per avere un duplicato? Il duplicato non è possibile, ma si può far domanda del foglio matricolare valido a tutti gli usi (riscatto contributi, pensione, ecc..). Per fare richiesta abbiamo redatto un facsimile da presentare all’arma di appartenenza. È possibile trovare tutte le informazioni in quest’articolo: Riscatto contributi servizio militare, se smarrito il congedo cosa fare?

Assegni familiari: quali redditi vanno indicati nella richiesta?

Dopo una forte richiesta dei nostri lettori, abbiamo analizzato quali sono i redditi che vanno inclusi nella richiesta di assegni familiari. È possibile trovare tutte le informazioni in quest’articolo: Domanda assegni familiari (ANF), nuove funzionalità

Pensione Quota 41 e ripristino aspettativa di vita (legge Fornero)

Sempre più lettori ci chiedono cosa succederà con il cambio dei vertici al Governo, in particolare cosa succederà alla Quota 41 nel 2020, sei i precoci potranno accedere con 41 anni di contributi indipendentemente dall’età. La preoccupazione più grande è che l’aspettativa di vita bloccata fino al 2026 possa essere ripristinata e quindi non basteranno più i 41 anni di contributi per il pensionamento. E’ possibile leggere qui la notizia completa: Pensione Quota 41 e cambio vertici al Governo, sarà ripristinata la legge Fornero nel 2020?

Conto deposito: in questo periodo conviene investire

In questo periodo difficile conviene investire nei conti deposito, ecco un’analisi completa: Conti deposito, perché è vantaggioso investire in questo periodo?

Malattia dipendenti pubblici: decurtazione dei 10 giorni (guida completa)

Una guida sulla normativa che regola la malattia dei dipendenti pubblici con la decurtazione dei primi dieci giorni di malattia; incidenza su TFS e pensione; decurtazione operata anche su esami, prestazione mediche, ecc e su congedo per cure? E’ possibile consultare qui la guida: Malattia dipendenti pubblici: decurtazione 10 giorni, incidenza TFS e pensione, esami e congedo cure (guida completa)

Contributi maturati per il pensionamento si possono cedere al marito?

Abbiamo risposto a una domanda insolita di un nostro lettore che ci chiede se può donare i suoi contributi al coniuge. Dopo un’attenta analisi della normativa vigente, abbiamo estratto la risposta, che troverete in quest’articolo: Contributi per pensione: la moglie può cedere i suoi al marito?