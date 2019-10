Rassegna su tantissime novità: Riscatto laurea nel 2020; Bollo auto con legge 104; Bollo auto nel 2020; Riscatto servizio di leva; Bonus lavoratori; Busta paga e festività natalizie; Mutuo agevolato con legge 104; Visita fiscale e fasce di reperibilità; TFS dipendenti pubblici; tutte le novità della giornata.

Riscatto laurea nel 2020

La legge di Bilancio prima e il DL 4/2019 poi, hanno introdotto la possibilità del riscatto agevolato della laurea, che permette al costo di 5240 euro per ogni anni di riscattare gli anni di studi successivi al 31 dicembre 1995. Si vocifera, però, che la legge di Bilancio 2020 potrebbe ampliare la platea dei beneficiari di questa misura: vediamo come e per quali categorie.

Bollo auto con legge 104

Per l’esenzione del bollo auto non basta solo avere il verbale legge 104 con handicap grave art. 3 comma 3, è importante anche la dicitura sul verbale. Inoltre, un lettore ci chiede sei certificati medici da presentare alla Commissione medica sono a pagamento.

Bollo auto nel 2020, ecco cosa cambierà

Il bollo auto è una tassa che va pagata quando si in possesso di un veicolo, questo è un versamento spontaneo da parte del contribuente che si deve recare alla scadenza agli uffici Aci per il pagamento.

Proprio questa caratteristica rende il bollo auto una delle tasse più evasa nel nostro paese, non solo perché ci sono persone che volutamente non la pagano, ma anche perché bisogna considerare chi la dimentica o chi non riesce, a fine mese, mettere da parte l’importo da pagare.

Riscatto servizio di leva

Facendo seguito ai nostri precedenti articoli sul riscatto del servizio miliare, vediamo se è possibile riscattare tutti e 12 i mesi di leva obbligatoria (che in alcuni corpi militari dura più a lungo) oppure le 4 settimane di CAR devono essere escluse.

Bonus lavoratori

Questa nuova proposta per aiutare i lavoratori più poveri, arriva dal vice ministro Misiani che vorrebbe rinviare il cuneo fiscale, è aiutare così tutti quelli che non hanno diritto al bonus Renzi.

Mutuo agevolato con legge 104

Visita fiscale e fasce di reperibilità

La visita fiscale per i dipendenti pubblici e privati ha subito dei cambiamenti nel corso del tempo. Le nuove regole prevedono che le visite fiscali potranno essere svolte sistematicamente e anche in modo ripetitivo; nel corso della stessa malattia o della stessa giornata e anche in prossimità di giorni festivi o di riposo settimanale. rispondiamo in quest’articolo ai dubbi dei lettori su quando è possibile l’esonero delle fasce di reperibilità.

TFS dipendenti pubblici

La liquidazione del TFS per i dipendenti del pubblico impiego avviene con tempistiche differenti in base a quella che è stata la motivazione che ha portato alla cessazione del rapporto di lavoro.

Busta paga e festività natalizie

Siamo solo ad ottobre ma le festività natalizie sono dietro alla porta, cioè sono più vicine di quanto potessimo immaginare, e questo è il periodo giusto per chiederci quali saranno le festività che verranno pagate in busta paga e in che modo. Imparare a leggere la busta paga è una delle cose che ogni dipendente dovrebbe fare per capire se i conteggi vengono effettuati nel modo giusto.

