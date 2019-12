Legge di Bilancio 2020: proroghe 2020 e bonus facciata, le novità

La nuova legge di Bilancio 2020 si presenta con un pacchetto di norme contenenti varie proroghe, che potrebbero confluire anche in un decreto specifico. Analizziamo in breve quali sono le proroghe di disposizioni previste.

Pacchetto di proroghe previste nella legge di Bilancio 2020

Sono state previste le seguenti proroghe:

la proroga al 31 dicembre 2020 del termine delle conversioni degli eventuali contratti a tempo determinato dei lavoratori inizialmente utilizzati come lavoratori socialmente utili, nelle more del completamento delle procedure di assunzione;

la proroga al 30 giugno 2020 del termine a partire dal quale i pagamenti nei confronti delle pubbliche Amministrazioni potranno essere effettuati esclusivamente mediante la piattaforma PagoPa;

la proroga all’anno 2020 del bonus verde, che consente di beneficiare della detrazione Irpef del 36% delle spese fino a 5.000 euro sostenute per interventi di sistemazione a verde di aree scoperte private di uffici, unità immobiliari, coperture a verde, giardini pensili e impianti di irrigazione.

Un altro importante emendamento riguarda il bonus facciata presentato nel disegno di legge di Bilancio 2020; analizziamo in breve di cosa si tratta.

Detrazione per interventi alle facciate di edifici

Uno degli emendamenti presentati al disegno di legge di Bilancio 2020 prevede una detrazione del 90 per cento delle spese documentate e sostenute nel 2020 per interventi edilizi, ivi inclusi quelli di manutenzione ordinaria, finalizzati al recupero o restauro della facciata degli edifici.

L’emendamento amplia la portata dell’agevolazione anche alle opere di pulitura o tinteggiatura esterna, con possibilità di fruizione

esclusivamente in relazione agli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi e fregi. La detrazione potrà essere fruita in 10 quote annuali costanti nell’anno di sostenimento e in quelli successivi.

Per approfondimenti consigliamo di leggere: Bonus casa 2020: detrazione al 90% per ristrutturazioni facciate, le novità

