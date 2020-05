L’elettronica ora rappresenta il 40% del costo delle auto

Le auto stanno diventando computer su ruote e questo sta aumentando i costi. In un rapporto compilato da Deloitte, la società ha notato che l’industria automobilistica è cambiata in modo significativo poiché nel 2004 solo il 25% delle auto aveva airbag e meno del 50% aveva sedili elettrici. Da allora, il numero di componenti elettronici nelle auto è aumentato in modo significativo e questo a causa, in parte, delle norme di sicurezza. In particolare, nel 2004 la società ha rilevato che meno del 20% dei veicoli era equipaggiato con dispositivi di controllo della stabilità, airbag laterali, monitor della pressione dei pneumatici, sensori di parcheggio posteriori e sistemi di monitoraggio dei punti ciechi.

Nel 2017 molti di questi sistemi erano equipaggiati su oltre l’80% delle auto. Naturalmente, queste sono solo caratteristiche di sicurezza relativamente di base. I veicoli moderni sono dotati di un assortimento di altri componenti elettronici tra cui il sistema di controllo automatico della velocità adattivo , gli specchietto auto-oscuranti, i sistemi di infotainment e i sistemi di accesso passivo. Le auto più recenti vantano anche un assortimento di funzioni per il risparmio di carburante come la tecnologia di disattivazione dei cilindri, i sistemi di avvio / arresto del motore e i propulsori ibridi o elettrici.

Sebbene non si possa negare che le auto moderne siano molto più avanzate rispetto ai loro predecessori, le nuove funzionalità stanno aumentando i costi. Come osservato da Deloitte, l’elettronica rappresentava il 18% del costo totale di un veicolo nel 2000, ma questa cifra è ora del 40%. Nel 2030, dovrebbe raggiungere il 45%. Naturalmente, non sorprende che i costi stiano aumentando poiché i veicoli ora dispongono di sistemi di sicurezza avanzati, display multipli e tecnologia di guida semi-autonoma. Man mano che quest’ultimo diventa più comune e i produttori di automobili sono in grado di raggiungere livelli più elevati di automazione, i costi elettronici probabilmente aumenteranno ancora di più.

