Lentiggini fai da te, la nuova tendenza è averle e non nasconderle

In passato chi aveva le lentiggini tendeva a nascondere sotto a strati e strati di trucco. Oggi le cose sono nettamente cambiate: le lentiggini sono diventate una tendenza, chi le ha le esalta e non le nasconde più, chi non le ha invece se le crea da sole. Ma come poterle creare a casa senza l’aiuto di un’estetista? Vediamo le tecniche più facili da utilizzare per creare le nostre lentiggini.

La moda delle lentiggini: come crearle ed esaltarle col trucco

Un primo trucco per realizzare le lentiggini sarebbe quello di usare l’autoabbronzante, il quale permette di dare alla nostra pelle quell’effetto dell’abbronzatura estiva, la quale dura abbastanza nel tempo.

Vi consigliamo di comprare l’autoabbronzante con tonalità molto più naturali e non pensare minimamente a quello di color arancio.

Poi, si procede in questo modo: comprate un autoabbronzante a spray, spruzzatelo su di un piattino e con un pennello andate a picchiettare i punti spruzzati per poi applicarli sul proprio viso.

Ovviamente non ci vuole precisione, ma bisogna dare un effetto naturale.

Ma le lentiggini possono essere realizzate anche con una semplice matita per gli occhi che sia di colore rossiccio oppure marroncina.

Certo, ci vuole meno tempo in questo caso, ma le lentiggini spariranno al primo tocco.

Si potrebbe anche optare per l’henné: su internet bisogna comprare il set di henné per creare i tattoo.

Grazie a quell’imbuto fatto di carta, potrete realizzare le vostre lentiggini le quali andranno via solo dopo aver lavato tante volte la vostra faccia.

Se poi vi sentite pronto per un tattoo temporaneo per creare le lentiggini, vi consigliamo prima di andare da un dermatologo: non si sa mai quali sia l’effetto di un processo simile.

