La lettera aperta che 239 scienziati, provenienti da 32 diversi Paesi del mondo, hanno inviato all’Organizzazione Mondiale della Sanità confuta le dichiarazioni della stessa Agenzia secondo cui il Coronavirus non sarebbe tendenzialmente un virus aerobico. Secondo lo studio, però, il Covid-19 viaggerebbe nell’aria molto più di quanto si è pensato fino ad ora.

La lettera dei 239 scienziati

Virologi, epidemiologi e medici di tutto il mondo hanno affermato, in una lettera anticipata dal New York Times e che verrà pubblicata a breve su una rivista specializzata, che il contagio da Covid-19 può avvenire sia attraverso le goccioline – i droplets – più grandi (come gli starnuti) che attraverso quelle più piccole.

Secondo lo studio condotto dal pool di scienziati le prime cadono sulle superfici e sono portate a occhi, naso e bocca attraverso le mani, mentre le goccioline più piccole e leggere si propagano e restano più a lungo nell’aria, venendo inalate più profondamente dai polmoni.

Un’ipotesi diametralmente contraria a quanto ha sempre sostenuto l’Oms, per cui il virus SARS-COV-2 non sarebbe specificamente aerobico e non si propagherebbe per via aerea, se non in particolari condizioni derivate da procedure mediche.

Rivedere le linee guida per evitare il contagio

Tali considerazioni hanno determinato le linee guida dettate dall’Oms per evitare il contagio, come evitare gli assembramenti, soprattutto nei luoghi chiusi, e mantenere la distanzia interpersonale di almeno un metro. Ora, tuttavia, i 239 scienziati chiedono di rivedere tali misure precauzionali, che, alla luce delle nuove scoperte, potrebbero risultare insufficienti al contenimento dei contagi.

In base al report fornito dalla squadra di scienziati, le mascherine dovrebbero essere obbligatorie nei luoghi chiusi a prescindere dal distanziamento sociale. Sarebbe necessaria anche un’attenta revisione dei sistemi di ventilazione, dai luoghi pubblici – scuole, ospedali, case di riposo, cinema, ecc.. – a quelli privati, come case e uffici, per ridurre il ricircolo dell’aria.

