Lewis Hamilton alla Ferrari? ecco cosa ha detto il pilota inglese

In tanti si domandano se Lewis Hamilton un giorno approderà alla Ferrari. Del resto il pilota inglese non ha mai nascosto la sua simpatia per il team del cavallino rampante. Nel corso di una recente intervista, il cinque volte campione del mondo ha detto che decidere se passare alla Ferrari o rimanere fedele al team Mercedes è una scelta molto difficile a cui deve pensare bene per via delle conseguenza che essa potrebbe avere per la sua carriera.

Durante un’intervista Lewis Hamilton ha parlato del suo possibile approdo alla Ferrari

In un’intervista con Channel 4, a Lewis Hamilton è stato chiesto se fosse interessato al colore rosso. “So di avere un bell’aspetto in rosso ma è uno scenario molto difficile”, ha detto il britannico. “Sono stato con Mercedes da quando avevo 13 anni. Il cambiamento è sempre bello, ma la lealtà è tutto per me”. Hamilton avrà 35 anni quando inizierà la prossima stagione. Ricordiamo che il pilota inglese è sotto contratto con la scuderia tedesca fino alla fine della stagione 2020 di Formula 1.

Inoltre sembra che stia iniziando a pianificare la vita dopo le corse. “Non gareggerò per sempre. Cosa ho intenzione di fare in futuro? Voglio rimanere parte della Mercedes facendo qualcosa di importante anche fuori dalle corse.” ha detto Lewis Hamilton. Insomma non sembrano tante le possibilità di vedere l’inglese a bordo di una Ferrari.

Il pluricampione del mondo di Formula 1 che quest’anno punta ad ottenere con la sua Mercedes il sesto titolo iridato della sua straordinaria carriera è però consapevole che in Italia ha moltissimi tifosi. Questi gradirebbero molto vederlo a bordo di una Ferrari. Chissà che Lewis Hamilton non decida di togliersi quest’ultimo sfizio chiudendo la sua carriera proprio a bordo di una monoposto rossa.

